Wymiana kopciuchów w budynkach wielorodzinnych w województwie zachodniopomorskim

Wymiana kopciuchów w budynkach wielorodzinnych - zachodniopomorskie

- Zapowiadany pilotaż jest uzupełnieniem oferty obecnego programu »Czyste Powietrze«. Posłuży nam do dalszego diagnozowania potrzeb i preferencji inwestycyjnych mieszkańców. To też okazja do testowania rozwiązań, które w przyszłości możemy wykorzystać w programie »Czyste Powietrze« lub w innych instrumentach finansowych NFOŚiGW – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

- Uruchamiany 14 kwietnia pilotaż to kolejne z rozwiązań zaproponowanych przez resort klimatu i środowiska, którego celem jest rozwiązanie problemu smogu w Polsce poprzez wymianę tzw. kopciuchów. Tym razem jednak wsparciem chcemy objąć budynki wielorodzinne, ponieważ nadal wiele z nich ogrzewanych jest przestarzałymi źródłami ciepła. Poprawa ich efektywności energetycznej to wymierne oszczędności finansowe, ale przede wszystkim lepsza jakość powietrza – zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

- W Zachodniopomorskim podejmujemy działania dla czystego powietrza przez wsparcie wymiany tzw. kopciuchów w budynkach od 3 do 20 lokali mieszkalnych. Przeznaczamy na to 10 mln zł w formie bezzwrotnych dotacji, co pozwoli na modernizację co najmniej 30 wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą minimum 500 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz inne działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej – wyjaśnia prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Nawet na 290 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania

- Pilotaż jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli lokali mieszkalnych, dla których – podobnie jak w programie »Czyste Powietrze« – przewidzieliśmy podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania, uzależniony od dochodów gospodarstw domowych. Dodatkowo zachęcamy do sięgania po dotacje przez wspólnoty mieszkaniowe, które mogą liczyć nawet na 290 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

- Cieszę się, że resort klimatu i środowiska zauważył potrzebę wymiany kopciuchów w budynkach wielolokalowych. Województwo zachodniopomorskie posiada ogromne walory przyrodnicze, ale ma także dużą sieć wsi popegeerowskich, gdzie szczególnie potrzebne są inwestycje w ekologiczne źródła ciepła – podkreśla poseł na Sejm RP Czeszław Hoc.

Dofinasowanie wymiany kopciuchów - warunki

Dofinasowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła ciepła pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zadania termomodernizacyjne, w tym ocieplenie (w przypadku wnioskowania przez wspólnoty), zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej.

Dla osób fizycznych o dochodach do 100 000 zł rocznie przewidziano podstawowy poziom dofinansowania, w którym jego maksymalna intensywność wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

- do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;

- do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;

- do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Żeby skorzystać z tej opcji, trzeba będzie przedstawić zaświadczenie (wydane przez gminę) potwierdzające, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wieloosobowego wnioskodawcy nie przekracza kwoty 1400 zł/os., a gospodarstwa jednoosobowego – 1960 zł.

Kryterium dochodowe nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych, dla których przedział maksymalnych poziomów bezzwrotnej dotacji wynosi od 40 do 290 tys. zł, a intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych jest na poziomie do 60%. Ostateczna kwota dofinansowania w tym przypadku będzie zależała od kilku czynników: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), zastosowanego rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej.

Wśród warunków zachodniopomorskiego pilotażu warto zwrócić uwagę na to, że jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa jest tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Przyszli beneficjenci powinni też wiedzieć, że po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie mogą być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór wniosków od 14 kwietnia 2021 r.

Pilotażowy nabór, który ruszy 14 kwietnia 2021 r., ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bieżąco. Pilotaż będzie realizowany w latach 2021-2024, przy czym umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska