O jakie mieszkania Polacy najczęściej pytali w minionym kwartale?

Cenowe oczekiwania korekcyjne

Jak wiadomo pierwszorzędnym parametrem, który jest brany pod uwagę przez poszukujących odpowiedniego dla siebie lokum, jest jego cena ofertowa. Oczywiście na każdym z rynków inny jej przedział będzie koncentrował uwagę, w zależności od średnich stawek obowiązujących w danej lokalizacji.





Widać jednak wyraźnie, że poszukiwane są oferty z ceną poniżej średniej obowiązującej w danym mieście. Przykładowo w Gdańsku, gdzie średnia stawka mkw. nowego lokum znacznie już przekroczyła poziom 9 tys. zł, najwięcej zapytań dotyczyło przedziału 6-7 tys. zł. Analogiczną zależność widać w pozostałych lokalizacjach z wyjątkiem Poznania, gdzie najwięcej zapytań skupiło się przedziale 7-8 tys. zł, czyli odpowiadającym średniej z tego miasta.

Czy lockdown faktycznie zapowiada run na większe mieszkania?

W ostatnich tygodniach liczne doniesienia medialne dość mocno akcentowały fakt niemal lawinowo rosnącego zainteresowania Polaków znacznie większymi mieszkaniami, a to z racji ryzyka kolejnych epidemii i okresów izolacji. Tymczasem w statystykach odwiedzin i zapytań ofertowych portalu RynekPierwotny.pl w minionym kwartale tego typu trendy raczej nie są dostrzegalne gołym okiem. Być może nastąpiło pewne przesunięcie zainteresowania w kierunku większych powierzchni oraz ilości pokoi, ale nie przekraczało to wielkości rzędu 2-3 pp.

Tym samym „dwójki” o powierzchni 35-50 mkw. w dalszym ciągu zdecydowanie królują w preferencjach zapytań amatorów rodzimych mieszkań deweloperskich, osiągając w skali całego kraju udział w zakresie 39-47 proc.

Z kolei drugie miejsce klasyfikacji preferencji klientów deweloperskich biur sprzedaży zajmują mieszkania 3-pokojowe z udziałem zapytań na poziomie 24-36 proc. Kawalerki cieszyły się popularnością rzędu kilkunastu procent, a lokale 4-pokojowe około 10 proc. Natomiast mieszkania dedykowane liczniejszym gospodarstwom domowym, a więc 5-pokojowe i większe, to margines odwiedzin użytkowników portalu RynekPierwotny.pl wielkości mniej więcej 1,5 proc.

Parter na wagę złota?

Bardzo ciekawie prezentują się z kolei statystyki dotyczące kondygnacji, na której poszukiwane są lokale z pierwszej ręki. Tym razem doniesienia o gwałtownym wzroście zainteresowania mieszkaniami parterowymi z ogródkiem w pełni potwierdzają najnowsze dane zapytań ofertowych portalu RynekPierwotny.pl. Co więcej, skala koncentracji wyboru najniższej kondygnacji w zakresie od 38 do 46 proc. może budzić respekt. Niestety mimo nawet najlepszych chęci deweloperzy nie będą w stanie tak zaprojektować swoich osiedli, by połowę mieszkań stanowiły lokale parterowe z ogródkiem.

Co ciekawe, zainteresowanie mieszkaniami maleje wraz ze wzrostem kondygnacji. Czym to może być spowodowane? W nowoczesnym budownictwie deweloperskim im lokum położone wyżej, tym atrakcyjniejsze, a więc i droższe. Być może chodzi więc o cenę. To wskazówka dla deweloperów, by nie windować jej zbytnio wraz ze wzrostem wysokości położenia oferowanych mieszkań.

Ostatnią z kwestii zbadaną pod kątem rozkładu zapytań ofertowych mieszkań w bazie portalu Rynek Pierwotny.pl, był termin oddania inwestycji do użytkowania. W tym przypadku wbrew pozorom nie były preferowane najkrótsze terminy lub inwestycje ukończone. Wiadomo bowiem, że w takich przypadkach oferta najczęściej bywa już mocno przebrana, a wybór ofert niewielki. Najczęściej pytano wiec o lokale w inwestycjach przewidzianych do ukończenia w terminie od 6-ciu do 24 miesięcy.