Zgodność pozwolenia na budowę z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Nowoczesne osiedle. Deweloperzy rozumieją, że konkurencja na ich rynku jest olbrzymia, więc prześcigają się w wymyślaniu nowych udogodnień dla przyszłych mieszkańców. Nabywcy coraz częściej szukają spersonalizowanej oferty i wybierają już nie tyle samo lokum, co miejsce do komfortowego życia, które najlepiej zaspokaja ich potrzeby. Przyjrzyjmy się, jakie udogodnienia najczęściej spotkać można u deweloperów, chcących iść z duchem czasu.

Zadatek. Bardzo częstym etapem procesu sprzedaży czy zakupu nieruchomości jest zawarcie umowy przedwstępnej. Dlatego tak się dzieje, że przeniesienie własności nieruchomości jest pewnym sformalizowanym procesem, z jednej strony wymagającym co najmniej zgromadzenia aktualnych dokumentów do transakcji, a z drugiej przygotowaniem środków finansowych, które nierzadko pochodzą z kredytu. I właśnie dlatego w sytuacji, gdy do transakcji dojdzie za kilka tygodni lub nawet miesięcy pojawia się umowa przedwstępna, której towarzyszy zapłata pewnej kwoty pieniędzy. Dzięki takiej płatności wiemy, że kontrahent jest poważny, a jeśli wycofa się z transakcji to straci wpłacone środki, lub będzie musiał zwrócić je podwójnie. Czy na pewno tak jest, i czy zawsze?