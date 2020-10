Tarcza antykryzysowa obniża zdolność kredytową przedsiębiorców

Zdaniem dyr. Antosiewicz po najtrudniejszych miesiącach: kwietniu i maju, gdy banki mocno ograniczyły podaż kredytów hipotecznych, w drugiej połowie roku nastąpiło pewne „odmrożenie” – w większości przypadków obniżono wymagania, co do wkładu własnego. W pierwszych miesiącach pandemii było to nawet 30 proc. własnych środków – teraz żeby skorzystać z kredytu hipotecznego za naszym pośrednictwem wystarczy mieć wkład własny w wysokości 10 proc. ceny mieszkania. Działalność gospodarcza wciąż jest traktowana ostrożnie, ale umowy zlecenia i umowy o dzieło też już automatycznie nie wykluczają ubiegających się o kredyt – wyjaśnia A. Antosiewicz.

Banki poluzowały, ale…

Wszystko wskazuje na to, że trwałym skutkiem pandemii, stanie się bardzo uważna weryfikacja branży, w której prowadzi aktywność ubiegający się o kredyt. Przy turystyce, hotelarstwie, transporcie czy działalności eventowej bankowcom z reguły zapala się pomarańczowe światło. Bankowi eksperci traktują także skorzystanie z tarczy antykryzysowej przez prowadzących działalność gospodarczą jako dowód niepewności o finansową przyszłość. Dyr. Antosiewicz dodaje, że tak samo traktowani są przy staraniach o kredyt zatrudniani przez nich pracownicy. Coraz częściej banki, które dotąd nie wymagały historii ROR dziś o nie proszą. – Nie chodzi już tylko o zaświadczenie o zatrudnieniu, wysokości zarobków, ale także potwierdzenie wpływu środków na konto – czy faktycznie przelane zostały na rachunek i do tego w deklarowanej wysokości – tłumaczy dyr. Antosiewicz.





Taniej, szybciej, wygodniej

W okresie pandemii zmiany w procedurach kredytowych są tak dynamiczne, że często kliencka wiedza na temat wymogów jest nieaktualna w momencie złożenia wniosku o kredyt. Dodatkowo banki bardzo ostrożnie podchodzą nie tylko do klientów, ale także do sytuacji finansowej deweloperów. To pole do działania dla wyspecjalizowanych firm takich jak Dom Kredytowy Victoria. Ważna jest stabilność firmy, fachowość ekspertów i wieloletnie kontakty z bankami. – Dokumentacja Victoria Dom jest we wszystkich bankach, z którymi współpracujemy, więc nie muszą już weryfikować naszej wiarygodności. Klient z naszego polecenia ma większe szanse na kredyt niż ten, który samodzielnie składa wniosek o kredyt na kupno nieruchomości u nieznanego bankowi dewelopera. Owocuje to znacznie szybszą procedurą. Nasz klient w praktyce już w dwa, trzy tygodnie wie, czy kredyt zostanie przyznany. Zawsze przedstawiamy przy tym oferty kilku banków i oferujemy bezpłatną pomoc naszych ekspertów na każdym etapie – mówi dyr. Antosiewicz.

Kredyt hipoteczny wciąż najpopularniejszy

Liczba chętnych na zakup mieszkania w Victoria Dom nie zmniejsza się. Dane dotyczące transakcji kredytowych w Domu Kredytowym Victoria dają powody do optymizmu (wrzesień 2020 r. – 144 mln zł, w (wrześniu ub.r. – 123 mln zł) i to mimo faktu, że w ostatnich miesiącach ok. 45 proc. klientów kupuje mieszkania za gotówkę. – Mamy niskie stopy procentowe, dlatego osoby posiadające gotówkę wolą pieniądze zainwestować w zakup mieszkania. Stopa zwrotu z wynajmu jest wyższa niż na koncie oszczędnościowym lub lokacie – tłumaczy A. Antosiewicz. Jej zdaniem, w najbliższej perspektywie nie ma istotnych zagrożeń dla branży po stronnie podaży kredytów hipotecznych i popytu na nieruchomości. – W Victoria Dom mamy bogatą ofertę mieszkań, jednak na rynku zauważamy poważne opóźnienia decyzji administracyjnych. I to jest powód do niepokoju dla całego rynku – zaznacza dyr. w Domu Kredytowym Victoria.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!