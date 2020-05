Używane: Honda Civic IX (2011 - 2016) - opinie i typowe usterki

Honda Civic generacji FK ujrzała światło dzienne w roku 2011 podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. I ta prezentacja pokazała jedno. Japończykom wcale nie zależało na zerwaniu z poprzednikiem, a jednie dopracowaniu jego głównych walorów. Przykład? Choć w dziewiątej odsłonie kompaktu aż o 30 mm zmniejszył się rozstaw osi, przestrzeń w kabinie pasażerskiej została zachowana. Dodatkowo o kilka litrów wzrosła np. pojemność bagażnika. Poza tym na klientów czekała jeszcze jedna nowość. W sprzedaży obok hatchbacka i sedana pojawił się nowy wariant - mowa o nadwoziu typu kombi nazwanym przez Hondę Tourer.

Używane: Honda Civic IX - UFO, ale bardziej dopracowane

Dopracowanie walorów poprzednika oznacza mniej więcej tyle, że w przypadku używanej Hondy Civic IX ciężko mówić o rewolucji stylistycznej. Lepszym słowem służącym do opisania designu auta jest tu ewolucja. Japończycy wygładzili kształt UFO znany z poprzednika. Skutek? Karoseria nadal jest wyrazista, oryginalna i rzuca się w oczy, mimo wszystko szokuje w dużo mniejszym stopniu od poprzednika. To samo dotyczy zabiegów zastosowanych w kabinie pasażerskiej. Kierowca nadaj jest otoczony przez kokpit, który teraz otrzymał nowy panel sterowania radiem oraz analogowe zegary ukryte w tubach.





Zobacz również: Używane: Honda Civic VIII (2006 - 2011) - opinie i typowe usterki

Honda Civic IX w wersji hatchback i kombi jest autem wyjątkowo wręcz praktycznym. Miejsca w kabinie jest sporo, a do tego do dyspozycji pasażerów pozostaje jeden z większych bagażników w segmencie C. Model 5-drzwiowy zabiera na pokład od 477 do 1342 litrów. Wersja Tourer jest w stanie pomieścić już od 624 do 1668 litrów. W sedanie kufer liczy 440 litrów. Co więcej, inżynierowie postawili na system Magic Seats. W jego ramach można unieść siedzisko tylnej kanapy. W ten sposób powstaje przestrzeń, która powoduje że łatwiej jest przewieźć np. rowerek dziecięcy czy większe przedmioty ze sklepu budowlanego.

Honda Civic Sport 1.8 142 KM Autor: Kamil Fraszkiewicz

Honda Civic IX ma lepiej wykonane wnętrze!

Ważną z zmianą w Civicu FK jest zastosowanie materiałów wykończeniowych lepszej jakości. W kabinie pojawiła się większa ilość miękkich plastików, a do tego konsola charakteryzuje się lepszym spasowaniem. Mimo wszystko Hondzie nadal zdarzyły się drobne wpadki. Kierowcy eksploatujący używane hatchbacki skarżą się np. na łatwe w uszkodzeniu uszczelki przy tylnych drzwiach - te uwalniają się z mocowań technicznych. Poza tym narzekania dotyczą osłony słupka B wykonanej z tworzywa sztucznego. Ta z czasem może zerwać się z zawiasów.