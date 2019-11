Ósma generacja hitowego Civica została zaprezentowana w 2006 roku i przyniosła… potężne zaskoczenie. Tak, poprzednik był nieco futurystyczny. Jego futuryzm opierał się jednak głównie na stworzeniu podobieństwa do minivana. W tym przypadku japońscy projektanci stworzyli bryłę, która wyglądała kosmicznie! Pas przedni hatchbacka prezentuje się tak, jakby wcześniej pełnił rolę rekwizytu na planie filmu science fiction. Spojler wtopiony w tylną szybę z kolei wygląda świetnie, ale zdecydowanie ogranicza widoczność, a klamka przednich drzwi jest chromowana i klasyczna - wygląda jakby została odkręcona od starej, amerykańskiej lodówki.

Używane: Honda Civic VIII - nadwozie ze świata… UFO!

Posunięcie było bez wątpienia odważne. W końcu należy pamiętać o tym, że np. w Europie znaczną część kierowców Civica stanowią ludzie starsi. Czy wygląd w stylu UFO odstraszył klientów? Nic podobnego. Auto było produkowane do roku 2011. W tym czasie sprzedało się w ilości sięgającej 1,7 miliona sztuk. A taki wynik spokojnie można nazwać dużym sukcesem w segmencie C. Poza tym spore zainteresowanie kierowców świadczy o jednej rzeczy. Futurystyczna bryła Hondy Civic VIII zmieniła bazę klientów japońskiej marce. Hatchback od teraz zaczął się podobać dużo młodszej klienteli.

UFO na zewnątrz, UFO w środku. Deska rozdzielcza to połać gładko ukształtowanego plastiku porośnięta serią drobnych przycisków. Zaraz za kierownicą pojawia się sporej wielkości ekran, na którym Honda wyświetla zegary. Kabina Civica ma kilka zalet. Oferuje dużą ilość miejsca pasażerom, jest wyposażona w naprawdę wygodne fotele, które dobrze trzymają w zakrętach oraz daje dostęp do przestronnego bagażnika. 456 litrów w hatchbacku to świetny wynik w segmencie C! Wady? Obsługa pojazdu jest momentami mało intuicyjna, pojęcie widoczności do tyłu praktycznie nie istnieje, a plastiki są twarde i szybko rysują się.

Używane: Honda Civic VIII (2006 - 2011) - opinie i typowe usterki

Paleta silnikowa używanej Hondy Civic VIII składa się głównie z silników benzynowych. Ofertę otwierały dwie jednostki o pojemności 1.4 litra. Choć okazują się one tytanicznie trwałe, zdecydowanie brakuje im mocy - pierwsza miała 83, a druga 100 koni mechanicznych. Dużo lepszym wyborem jest Civic 1.8 i-VTEC. 140-konny motor być może nie rzuca na kolana za sprawą 174 Nm momentu obrotowego, mimo wszystko rozpędza Civica do 100 km/h już w 8,9 sekundy, a do tego spala w mieście poniżej 9 litrów benzyny. To dobry wynik jak na jednostkę wolnossącą.