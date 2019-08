Silnik 1.8 i-VTEC R18A Honda - awarie, problemy, opinie

Silnik 1.8 i-VTEC R18A Hondy zadebiutował w Europie pod koniec roku 2005 pod maską modelu Civic VIII generacji. Jednostka otrzymała 140 koni mechanicznych i 174 Nm momentu obrotowego. Choć wartości nie powalają, w hatchbacku segmentu C okazują się wystarczające. Kompaktowa Honda przyspiesza do pierwszej setki w niespełna 9 sekund, a do tego ma optymalny apetyt na paliwo. Według deklaracji producenta średnie zapotrzebowanie na paliwo oscyluje w granicy 7 litrów. Motor był cały czas modernizowany. W roku 2012 zmieniło się jego oznaczenie na R18Z - zyskał przy tym jednego konia mechanicznego mocy.

Silnik 1.8 i-VTEC R18A Honda - modele samochodów:

Honda Civic

Honda City

Honda Stream

Honda FR-V

Honda HR-V

Honda Jade

Silnik 1.8 i-VTEC R18A Honda - przykładowe dane techniczne:

Model Moc Moment obrotowy Przyspieszenie 0 - 100 km/h Prędkość maksymalna Średnie spalanie w l na 100 km Civic VIII 140 KM 174 Nm 8,9 s. 206 km/h 6,6 FR-V 140 KM 174 Nm 10,6 s. 190 km/h 7,5

Motor waży 101 kilogramów i ma dość wysoką pojemność - 1799 cm3. Do tego otrzymał wielopunktowy wtrysk paliwa, 4 cylindry, 16 zaworów, aluminiowy blok i głowicę oraz wolnossącą konstrukcję. Całość została uzupełniona niezwykle charakterystycznym dla Hondy systemem zmiennych faz rozrządu i-VTEC - dodatkowa faza uruchamia się przy 3500 obr./min. Poza tym inżynierowie postawili na rozrząd poruszany za pomocą bezobsługowego łańcucha i elektronicznie sterowaną przepustnicę. Co dało ostatnie z rozwiązań? Pozwoliło uniknąć opóźnień w reakcji na gaz oraz aż o 16 proc. ograniczyło ewentualne starty.

reklama reklama



Zobacz również: Technologia VTEC w silnikach Hondy

Silnik 1.8 i-VTEC R18A Hondy ma miskę olejową o pojemności 3,7 litra. Najlepiej wymieniać zebrane w niej smarowidło co 15 tysięcy kilometrów, ewentualnie raz w roku. Nowy olej powinien spełniać wymogi normy 5W-30. O czym jeszcze pamiętać w czasie eksploatacji japońskiego benzyniaka? Świętością jest regulacja luzu zaworowego - kosztująca przeciętnie 100 - 150 złotych poza ASO. Pierwszą należy wykonać po pokonaniu autem 100 tysięcy kilometrów. Od tego momentu interwał powinien być ustalony na 40 tysięcy kilometrów. Warto go skrócić o połowę przede wszystkim w przypadku, w którym motor jest zasilany LPG.

Silnik 1.8 i-VTEC R18A Honda - kontroluj poziom oleju

Benzyniak 1.8 i-VTEC R18A lubi wysokie obroty. W czasie dynamicznej jazdy potrafi jednak spalać olej silnikowi. Faktem tym kierowca nie powinien się przejmować. Z drugiej strony musi regularnie kontrolować poziom oleju w silniku. Tak, jednostka jest wolnossąca. Tym samym mała ilość smarowidła nie uszkodzi turbo. Niestety w tym samym czasie mała ilość oleju może przyspieszyć zużycie np. układu zmiennych faz rozrządu, wałka rozrządu czy nawet napinacza łańcucha rozrządu. A wymiana tych elementów z całą pewnością okaże się kosztowna.