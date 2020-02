Używane: Citroen C4 Cactus (2014 - 2020) - opinie i typowe usterki

Wygląd używanego Citroena C4 Cactus jest polaryzujący. Co to oznacza? Są tacy, dla których auto prezentuje się pokracznie, a są tacy, który się w nim zakochują bez reszty. Jedno jest pewne - ten samochód łączący koncepcję auta miejskiego, kompaktu i crossovera ma swój styl. Nie idzie utartymi schematami i rzuca się w oczy. Szczególnie w wariancie sprzed liftingu przeprowadzonym w 2017 roku. Auto ma wtedy świetnie wyglądające, gumowe poduszki Airbump, ostro zarysowane lampy z przodu i zdecydowanie więcej charakteru od wygładzonego modelu po modernizacji.

Citroen C4 Cactus - komfort foteli może być różny

Francuzi mają to do siebie, że lubią opowiadać o swoich autach niezwykle kwiecistym językiem. I nie inaczej było także w przypadku wnętrza C4 Cactusa. W ramach sprzedażowej filozofii przedstawiciele koncernu PSA bardzo dużo mówili o tym, że schowek na rękawiczki jest duży i otwiera się niczym klasyczny kufer, a wzorem do stworzenia foteli stały się… komfortowe sofy. I o ile duży schowek może cieszyć kierowcę, o tyle z siedziskami bywa już różnie. Część doceni komfort oferowany przez C4 Cactusa, a u części miękkie fotele mogą jedynie potęgować ból wynikający ze schorzeń kręgosłupa.

Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech 110 KM Autor: Kamil Fraszkiewicz

W kabinie pasażerskiej crossovera Citroena jedno jest pewne - na każdym kroku czuć oszczędności. Tylne szyby? Te nie są opuszczane, a jedynie uchylane. Poza tym nie ma panelu sterowania nawiewami - opcja została ukryta w nieco powolnie działającym tablecie, a wnętrze jest słabo wygłuszone, przez co np. mocno słychać pracę zawieszenia. Używany Citroen C4 Cactus dość przeciętnie wypada też w kwestii jakości materiałów. Dużo plastików jest twardych, a tapicerka foteli na ogół nie jest przesadnie trwała. Tylko czy to wada? W tego typu aucie z pewnością nie. Szczególnie że u podstaw filozofii modelu leży niska cena!

Citroen C4 Cactus z serią gustownych dodatków

Oczywiście Citroen C4 Cactus ma też i pewne zalety. Choć auto powstało na płycie podłogowej PF1 (czyli tej samej co C3 i DS3), oferuje dość przestronną kabinę. Co więcej, do dyspozycji pasażerów pozostaje bagażnik o pojemności wynoszącej od 358 do 1170 litrów - zakładając, że uda im się przełknąć wysoki próg załadunkowy. Co ze stylizacją? Ta wymaga nieco przyzwyczajenia. Wtedy jednak kierowca zacznie odkrywać w tym spartańskim wnętrzu serię stylowych akcentów. Na listę wpisać można chociażby ładny pasek pojawiający się w miejscu standardowej rączki na drzwiach czy zestaw gustownych przycisków pod ekranem dotykowym.