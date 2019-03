Silnik 1.2 PureTech - awarie, problemy, opinie

Historia małolitrażowego benzyniaka z serii EB w gamie koncernu PSA zaczęła się w roku 2014. I Francuzi naprawdę przyłożyli się do prac konstrukcyjnych. Opracowanie silnika wraz z wdrożeniem go do produkcji kosztowało firmę 893 miliony euro. A skala inwestycji świadczyła tylko o jednym - marka wiązała z tą jednostką naprawdę duże nadzieje. Silnik niemalże z miejsca zaczął zasilać najważniejsze modele segmentu B i C w gamie PSA. Z czasem stał się też częścią palety napędowej w średniej wielkości crossoverach.

To jednak nie koniec zasług silnika 1.2 PureTech. Konstrukcja była też nagradzana. W roku 2014 po raz pierwszy zdobyła tytuł jednostki roku. Później jeszcze dwukrotnie powtórzyła ten wyczyn. W roku 2017 małolitrażowy benzyniak z Francji otrzymał filtr cząstek stałych. Ten miał dostosować mocniejsze wersje do wymogów zaostrzających się norm emisji spalin. Kolejny punkt w dziejach nastąpił w roku 2019. To wtedy produkcja motoru została uruchomiona w kolejnej fabryce. Konkretnie nakładem 250 milionów euro benzyniak zaczął być składany w Polsce w Tychach w zakładzie, w którym Opel wcześniej budował diesle Isuzu.

Silnik 1.2 PureTech - wersja wolnossąca lub doładowana

Na rynku występują dwie wersje 3-cylindrowego silnika 1.2 PureTech. Słabsza jest wolnossąca oraz została wyposażona w wielopunktowy wtrysk paliwa. Modele o oznaczeniu EB2 dysponują mocą na poziomie 75 lub 82 koni i mają naprawdę symboliczne zapotrzebowanie na paliwo. Dla przykładu Peugeot 208 pierwszej generacji według danych fabrycznych spala w cyklu mieszanym zaledwie 4,5 litra benzyny. Co ciekawe, koszty eksploatacji można dodatkowo zmniejszyć. Motor dość dobrze współpracuje bowiem z fachowo założonymi instalacjami LPG.

Alternatywę stanowi doładowany benzyniak 1.2 PureTech. Otrzymał on wtrysk bezpośredni z ciśnieniem 200 barów, turbosprężarkę ze zmienną geometrią łopatek i dwa warianty mocy. Model o oznaczeniu EB2DT oferuje 110 koni mechanicznych. Wersja EB2DTS dysponuje stadem 130 koni mechanicznych. Doładowanie sprawia, że dynamika jazdy staje się naprawdę zadowalająca. Motor sprawdza się w przypadku nawet tak dużych aut jak Peugeot 3008, a do tego radzi sobie z nimi nie tylko w terenie zabudowanym, ale i poza miastem.

Ogromną jego zaletą benzyniaka 1.2 PureTech jest wysoka kultura pracy. Charakterystyczny klekot trzech cylindrów nie jest donośny i nie drażni nawet podczas jazdy z większymi prędkościami. Co z serwisowaniem? Napęd rozrządu w silniku jest rozwiązany za pomocą paska pracującego w olejowej kąpieli. To wydłuża jego trwałość według danych producenta do 180 tysięcy kilometrów. Interwał jego wymiany warto jednak skrócić. Scenariusz taki jest pożądany szczególnie w przypadku, w którym samochód porusza się głównie w mieście.