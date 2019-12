Silnik 1.6 HDi PSA - awarie, problemy, opinie

Na rynku motoryzacyjnym nie brakuje egzotycznych romansów. A do jednego z nich doszło na przełomie XX i XXI wieku. To wtedy francuscy inżynierowie pracujący dla koncernu PSA zostali zamknięci w jednym warsztacie ze specjalistami zatrudnianymi przez amerykańskiego Forda. Jaki był cel prac? Nowy silnik diesla dedykowany samochodom popularnym. Efekt prac można było zobaczyć w roku 2002. To wtedy motor 1.6 HDi został zaprezentowany oficjalnie. Jego konstrukcja była na wskroś nowoczesna. Wtrysk był realizowany za pomocą technologii common rail, która gwarantowała i osiągi, i oszczędność. Ilość dodatkowego osprzętu była ściśle powiązana z wersją jednostki.

W momencie premiery na rynku pojawiły się trzy warianty mocy silnika 1.6 HDi o oznaczeniu DV6. Klienci mieli do wyboru modele 75-, 90- i 109-konne. W każdym przypadku głowica była 16-zaworowa. Co z nowoczesnym osprzętem? Pewnik jest jeden - topowe wersje zawsze otrzymywały koło dwumasowe i turbosprężarkę ze zmienną geometrią łopatek. W słabszych zaczyna się już loteria. Ewentualne wątpliwości przed zakupem rozwiać można tylko w jeden sposób. Należy pojechać do autoryzowanej stacji obsługi i na podstawie numeru nadwozia zweryfikować konfigurację jednostki napędowej.

1.6 HDi PSA - ilość osprzętu zależy od…

Choć wielość wariantów jest ogromna, praktycznie na wszystkich forach internetowych kierowcy chwalą silnik 1.6 HDi w wersji 9HX. Model ten odznacza się brakiem koła dwumasowego i prostą turbosprężarką. A mniejsza ilość zaawansowanego osprzętu oznacza wyższą trwałość i niższe koszty eksploatacji. W roku 2010 inżynierowie zafundowali motorowi 1,6 HDi modernizację - oznaczenie DV6D. Na jej mocy głowica straciła połowę zaworów, zmieniły się nieco dostępne warianty mocy oraz coraz częściej standardem był filtr cząstek stałych. Jako że inżynierski trzon stanowili francuzi, w przypadku małolitrażowego diesla kierowca ma do czynienia z filtrem mokrym typu FAP.

Unowocześnienie bez zmian pozostawiło dwa podstawowe warianty jednostki - nadal w ofercie funkcjonowała wersja 75- i 90-konna. Dodatkowo w sprzedaży pojawiły się modele oferujące 92 i 112 koni mechanicznych. Kilka wersji mocy połączonych z licznymi konfiguracjami osprzętu sprawiło, że jednostka miała ogromny zasięg produkcyjny. W sumie była montowana w blisko 40 modelach samochodów sprzedawanych pod szyldem 7 marek motoryzacyjnych. Pomijając auta Peugeota, Citroena i Forda, silnik 1.6 HDi można było spotkać pod maską Mazdy 2 i 3, Suzuki SX4, MINI oraz Volvo C30, S40, V50, S60, V60, V70, a nawet S80.