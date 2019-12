Ostatnie kilka lat pokazało, że Audi mocno stawia na SUV-y. Na rynku pojawiła się seria nowych modeli i co ważne, Niemcy nie mają zamiaru spoczywać na laurach. Dowód? Tym jest chociażby nowe Audi Q3 Sportback. Nie ma się co dziwić, że twórcy marki spod znaku czterech okręgów tak mocno interesują się modelami ze zwiększonym prześwitem. Te mają coraz większy udział w wynikach sprzedaży. O ile w roku 2014 SUV-y i crossovery gwarantowały Niemcom 22 proc. wolumenu sprzedaży, o tyle w roku 2018 odsetek podskoczył do 36 proc. Jakim zatem autem jest Q3 Sportback? O tym miałem okazję przekonać się podczas pierwszych jazd w Polsce.

Audi Q3 Sportback - niższy i dużo bardziej agresywny!

Na pierwszy rzut oka Audi Q3 Sportback wygląda naprawdę fenomenalnie! Szczególnie w wersji z dużymi obręczami aluminiowymi. Przy bliższym przyjrzeniu da się zauważyć mocne podobieństwo do standardowego Q3. Różnice? Sportback jest zdecydowanie bardziej agresywny, dzięki czemu przypomina trochę sportowe modele RS. Czym to się wyróżnia? Dach jest zarysowany aż o 29 mm niżej. Poza tym za sprawą obniżenia linii idącej w poprzek drzwi mocniej podkreślone zostały wybrzuszenia na nadkolach. Sportowy jest też zderzak z przodu i tyłu - ma większe wloty powietrza.

reklama reklama



Pierwsza jazda: Audi Q3 Sportback - SUV na... sportowo!

Audi Q3 Sportback jest o 16 mm dłuższe od standardowego Q3. Auta powstają jednak na identycznej platformie. A to oznacza, że ilość miejsca w kabinie - poza przestrzenią nad głowami pasażerów - powinna być podobna. Bagażnik? Sportowy SUV oferuje przestronną kabinę i kufer o pojemności 530 litrów. To o 125 litrów mniej od zwykłego Q3. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń rośnie do 1400 litrów. Jeżeli chodzi o aspekty praktyczne, tylną kanapę można przesuwać w zakresie 13 cm. Poza tym oparcia składają się w stosunku 40:20:40.

Zobacz również: Test Audi Q3 2.0 TFSI 220 KM Quattro S tronic

Audi Q3 Sportback - wnętrze pod znakiem multimediów

Deska rozdzielcza nowego Audi Q3 Sportback prezentuje się identycznie jak w przypadku standardowego Q3. To jednak jeszcze nie wada. Szczególnie że standardowo kupujący otrzymuje 10,25-calowy ekran w miejscu zegarów oraz 8,8-calowy na szczycie konsoli. Fajną opcją jest Apple Car Play obsługiwany przez WiFi. Jeżeli chodzi o odczucia podczas jazdy, poprzez niższy dach SUV wydaje się bardziej zwarty. Wysoka jest też jakość materiałów wykończeniowych - chociaż gdzieniegdzie kierowcy objawi się dość twardy plastik o nieprzyjemnej w dotyku fakturze.

Na razie w ofercie pojawią się przede wszystkim dwa silniki benzynowe. Mowa o jednostce 35 TFSI oraz 45 TFSI. W pierwszym przypadku kierowca ma do czynienia z benzyniakiem o pojemności 1.5 litra o mocy 150 koni mechanicznych. Układ może być sparowany z 6-biegowym manualem i przekładnią S Tronic z suchym sprzęgłem. Przy wyborze automatu standardem staje się technologia Mild Hybrid. W drugim przypadku pod maskę trafia 2-litrowy benzyniak dysponujący stadem 230 koni mechanicznych. W tym przypadku układ napędowy współpracuje ze skrzynią S Tronic z mokrym sprzęgłem i napędem Quattro.