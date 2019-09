Rok 2008 przyniósł ważną premierę w gamie Audi. To pierwszy SUV segmentu D w historii niemieckiej marki. Auto powstało w oparciu o płytę podłogową MLB i dzieli wiele wspólnych elementów np. z modelem A4 generacji B8. Sedan segmentu D nie wyczerpuje jednak listy krewnych Q-piątki. W drzewie genealogicznym modelu znajdują się bowiem też nieco bardziej dystyngowani krewniacy. Przykład? Bratem Audi z wyższych sfer jest m.in. Porsche Macan. SUV z Ingolstadt w roku 2012 przeszedł lifting. W roku 2017 doszło do zmiany generacyjnej. Światło dzienne ujrzała druga generacja.

Używane Audi Q5 8R dobrze wpisuje się w stylistyczne realia oferty Audi pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Oznacza to mniej więcej tyle, że nadwozie choć eleganckie i dość szykowne, nie jest przesadnie dopracowane pod kątem wysmakowanych akcentów. Linia jest zdecydowanie prosta i została uzupełniona charakterystycznymi elementami w postaci dużej osłoni grilla czy sporych lamp przednich. Jeżeli chodzi o kabinę pasażerską, we wnętrzu Q5 pierwszej generacji czuć inspirację takimi modelami jak A4 B8 czy A6 C6. Ekran systemu multimedialnego został np. ukryty w „dziupli”, a na konsoli pojawia się sporo przycisków.

Używane: Audi Q5 8R - bez emocji, ale z przestrzenią

Design wnętrza używanego Audi Q5 jest zdecydowanie zimny. Kabina jest mocno sterylna. Na szczęście ma inne zalety. A pierwsza bez wątpienia dotyczy jakości wykończenia. Materiały są wysokiej jakości i dla lepszego efektu zostały dobrze spasowane. W efekcie dzielnie znoszą trudy eksploatacji. Po drugie Q5 jest modelem dość przestronnym. W kabinie zasiądą cztery dorosłe osoby i do ich dyspozycji pozostawać będzie sporej wielkości bagażnik. W standardowej wersji kufer mieści od 540 do 1560 litrów. W modelach hybrydowych pojemność maleje do 460 litrów (maksymalnie 1480 litrów).

Używane: Audi Q5 I 8R (2008 - 2017) - opinie i typowe usterki

Paleta silnikowa używanego Audi Q5 pierwszej generacji jest niezwykle szeroka. Co można powiedzieć o niej ogólnikowo? Wszystkie benzyniaki mają wtrysk bezpośredni. Jeżeli chodzi o diesle, standardem stał się system common rail oraz filtr cząstek stałych DPF. Ofertę otwiera doładowana jednostka 2.0 TFSI o mocy 180, 211 lub 225 koni mechanicznych. To całkiem udana konstrukcja pod warunkiem że kierowca nie kupi auta z początku produkcji. Te miały problem z uszczelnieniami, w wyniku czego potrafił spalać olej silnikowy. Poza tym Q5 2.0 TFSI borykały się z nagarem zbierającym się na zaworach ssących.