Top 10: Zestawienie samochodów elektrycznych dostępnych w Polsce

Jednego BMW i3 z całą pewnością nie da się odmówić - auto ma wyjątkowo oryginalną stylistykę. Trochę przypomina miejskiego hatchbacka, a trochę minivana. Do tego ma równie ostrą linię nadwozia, jak samochody typu coupe. Bawarski elektryk jest napędzany 170-konnym silnikiem elektrycznym. Moment obrotowy jednostki ma wartość 250 Nm. Osiągi? Sprint do pierwszej setki trwa 7,3 sekundy, podczas gdy prędkość maksymalna wynosi 150 km/h. Według producenta i3 w cyklu miejskim jest w stanie pokonać w wersji 42,2 kWh na jednym ładowaniu nawet 428 kilometrów. 80 proc. tego dystansu można odzyskać po 9,7 godziny od podłączenia pojazdu do standardowego gniazdka. W przypadku stacji szybkiego ładowania czas skraca się do 45 minut. Cennik BMW i3 startuje od 168 900 złotych.

Zestawienie samochodów elektrycznych dostępnych w Polsce nie byłoby pełne, gdyby nie pojawił się w nim crossover! Hyundai Kona Electric ma atrakcyjną stylizację pełną ostrych linii, a do tego może zostać wyposażony w zeroemisyjny silnik. Co ważne, ekologia nie ogranicza jego funkcjonalności. Auto nadal zabiera na pokład pięciu pasażerów i 332 litry bagażu. Hyundai Kona Electric stanowi naprawdę ciekawą propozycję. Szczególnie że kierowca ma do wyboru dwie wersje napędowe. W pierwszej moc sięga 136 koni mechanicznych, a zasięg WLTP 289 kilometrów. W drugiej wartości rosną do odpowiednio 204 koni mechanicznych i 449 kilometrów. Cennik? Bazowy wariant kosztuje minimum 165 900 złotych. Za droższy kierowca musi zapłacić 189 900 złotych.

Mercedes EQC jest pierwszym w pełni elektrycznym SUV-em oferowanym przez niemiecką markę. Stylistycznie odwołuje się do akcentów znanych z innych modeli firmy. Silnikowo odrzuca potężne V8 i diesle, przestawiając się tym samym na napęd zeroemisyjny. To jednak nie stanowi złej informacji dla kierowcy. W końcu układ napędowy oferuje aż 408 koni mechanicznych! Moment obrotowy sięga 765 Nm! Model przyspiesza do pierwszej setki w 5,1 sekundy oraz osiąga maksymalnie 180 km/h. Maksymalny zasięg zmierzony według normy WLTP wynosi 417 kilometrów. Cennik Mercedesa EQC startuje od 328 300 złotych.

Nissan Leaf jest najchętniej kupowanym elektrykiem w Europie. Co przemawia do kierowców? Połączenie dwóch elementów. Kabiny pasażerskiej oferującej pełną praktyczność hatchbacka segmentu C i sprawnego układu napędowego. Nissan daje dwie możliwości konfiguracji. Słabsza dysponuje mocą na poziomie 147 koni mechanicznych i akumulatorem 40 kWh. To przekłada się na przyspieszenie do pierwszej setki w 7,9 sekundy oraz zasięg 389 kilometrów. Mocniejsza ma 217 koni i baterię 62 kWh. Dzięki temu sprint do 100 km/h zajmuje już tylko 6,9 sekundy, a zasięg oscyluje w granicy 528 kilometrów.