Mercedes EQC dostępny w Polsce. Cennik startuje od blisko 330 tys. zł

Przyszłość należy do napędu elektrycznego. To hasło jest jak mantra powtarzane przez kolejnych przedstawicieli kolejnych marek motoryzacyjnych. Tym razem samochód o napędzie zeroemisyjnym pokazał Mercedes. A właściwie nie tyle pokazał, co wprowadził go do polskiej sprzedaży. EQC będzie oferowany w trzech wersjach wyposażenia. Za bazową EQC 400 4Matic trzeba będzie zapłacić dokładnie 328 300 złotych. Oczko wyżej uplasuje się model EQC 400 European Edition wyceniony na 364 500 złotych. Na szczycie palety stanie wersja EQC 400 4Matic Edition 1886 kosztująca 367 600 złotych.

Mercedes EQC w Polsce - zerowa emisja i naprawdę dobre osiągi!

Sercem Mercedesa EQC jest elektryczny układ napędowy. Całkowita moc dwóch silników (po jednym przy każdej z osi) sięga 408 koni mechanicznych. Moment obrotowy wynosi 760 Nm. Niemiecki elektryk osiąga pierwszą setkę w 5,1 sekundy. Prędkość maksymalna została określona na 180 km/h. Zeroemisyjna jednostka współpracuje z bateriami litowo-jonowymi o pojemności 80 kWh. Badanie wykonane w zgodzie z normami cyklu WLTP wykazało, że SUV Mercedesa jest w stanie pokonać na jednym ładowaniu nawet 417 kilometrów. To oznacza "spalanie" na poziomie 22,3 kWh na każde sto kilometrów.

reklama reklama



Jeżeli podczas ładowania właściciel EQC wybierze standardowe gniazdko, czas uzupełniania zapasów prądu sięgnie nawet 11 godzin. Szybka ładowarka pozwala w 80 proc. napełnić baterię już w 40 minut. Mercedes EQC będzie produkowany w fabryce w Bremie. Obok elektryka na tej samej linii produkcyjnej powstają modele o napędzie konwencjonalnym, a w tym klasa C, GLC oraz GLC Coupe.