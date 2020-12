Test: Seat Ateca FR Black - rodzinny SUV i... sportowe akcenty

Jedno Seatowi Atece FR Black trzeba przyznać. Prezentuje się piorunująco. Krwisty lakier nadwozia rzuca się w oczy w ruchu miejskim, a czarne obręcze aluminiowe czy czarny grill nadają mu nieco sportowego charakteru. Dobrym pomysłem jest też dołożenie srebrnych dodatków w zderzakach i na dole drzwi oraz mocno zaznaczony spojler nad tylną klapą. Skutek? Mniej wprawne oko weekendowego znawcy motoryzacji może pomylić Atecę FR z... Cuprą.

Ateca FR Black: SUV w stroju Cupry!

Pomijając zdecydowanie modniejsze wykończenia, to nadal świetnie znany SUV - co prawda w wersji sprzed liftingu. A to oznacza mocno geometryczny motyw designu nadwozia. Karoseria jest muskularna i przysadzista, ale w żadnym razie nie ociężała. Poza tym urzeka wściekłym spojrzeniem, mocną linią akcentową na boku, ale też względnie kompaktowymi rozmiarami. Seat jest najprzystojniejszym z braci z niemieckiej grupy - lepiej wygląda i od Tiguana, i od Karoqa.

Test: Seat Ateca FR Test: Seat Ateca FR Black Autor: Kuba Brzeziński

Seat Ateca FR Black to ukłon w stronę sportowej stylizacji. I widać to też w kabinie pasażerskiej. W centralnej części fotela pojawia się alkantara, przeszycia na siedziskach, kierownicy i gałce zmiany biegów są wykonane czerwoną nitką, a kierownica jest spłaszczona u dołu. Fotele? Wyglądają na nieco płaskie. Mimo wszystko oferują szeroką regulację i bardzo wygodną pozycję nawet podczas dłuższych przejazdów. Niewątpliwą zaletą testowego Seata okazuje się też... nagłośnienie. System Beats wymaga symbolicznej dopłaty na poziomie 2199 złotych. W zamian gwarantuje 9 głośników i moc 340 watów!

Seat Ateca FR - co wyróżnia tą wersję?

O ergonomii Seata można powiedzieć wiele. I będzie to wiele dobrego. Poszczególne przyciski są dokładnie tam, gdzie być powinny. Przez to kierowca obsługuje je intuicyjnie. Od ergonomii ważniejsze są jednak inne rzeczy. Przykład? Pasażerowie docenią chociażby ilość przestrzeni. Być może trzy dorosłe osoby nie będą miały dużego komfortu podróżowania na tylnej kanapie, jednak dwójka dzieci - i to nawet dorosłych - wpasuje się do tej kabiny wręcz idealnie. Dodatkowo kufer liczy 510 litrów, czyli zmieści wakacyjne bagaże. A podróż uprzyjemniać może warty blisko 4300 złotych dach panoramiczny.

Test: Seat Ateca FR Test: Seat Ateca FR Black Autor: Kuba Brzeziński

Jeżeli chodzi o kabinę pasażerską, mam też kilka uwag. Po pierwsze wnętrze ma jak na ten segment rynku chyba zbyt duże stężenie twardych plastików - chociażby na boczkach drzwi. Te choć wyglądają estetycznie i nie rzucają się w oczy, są niemiłe w dotyku. Po drugie czarne dodatki pasują do linii FR Black. Nie wszędzie jednak wyglądają dobrze. Przykład? Klamki zdecydowanie powinny zachować srebrne wstawki. Z czarnymi wyglądają trochę... tanio.

Ile pali seat Ateca? 190 koni ma swój apetyt…

Testowy Seat Ateca FR Black był napędzany 2-litrowym silnikiem TSI. Benzyniak oferuje 190 koni mechanicznych, współpracuje z 7-biegową skrzynią automatyczną, a do tego transferuje moc na asfalt za pośrednictwem elektronicznie sterowanego 4x4. Układ napędowy z całą pewnością nie jest przesadnie oszczędny. W cyklu mieszanym uzyskałem spalanie wynoszące nieco ponad 9 litrów paliwa. Z drugiej strony pracuje gładko, równomiernie rozwija moc, jest dynamiczny ze startu i… choć dyskretnie, to jednak przyjemnie powarkuje w czasie przyspieszania.

Test: Seat Ateca FR Test: Seat Ateca FR Black Autor: Kuba Brzeziński

Ateca 2.0 TSI osiąga pierwszą setkę w 7,1 sekundy. To naprawdę dobry wynik! I co ważne, po przekroczeniu pierwszej setki, też nie ma problemów z rozwijaniem prędkości. W efekcie w trasie kierowca nie musi się martwić o brak siły np. podczas wyprzedzania ciężarówki. Automat? Ten w żadnym razie nie przeszkadza. W modelu testowym można było korzystać z łopatek przy kierownicy - te umożliwiają np. redukcję biegu. Napęd? Działa bardzo sprawnie i mocno poprawia trakcję. Za jego sprawą nawet uwolnienie 350 Nm momentu obrotowego nie było w stanie zerwać trakcji w czasie startu.

Ateca: test ze sportowym zacięciem?

Seat Ateca FR mocno stawia na sport. To wyraźnie widać po designie nadwozia, ale też czuć w czasie jazdy. Kierownica pracuje z delikatnym oporem. Ten nie przeszkadza podczas manewrów parkingowych, ale poprawia precyzję. Co do zawieszenia, Hiszpanie postawili na dość sztywną konstrukcję, która mimo wszystko głośno nie pracuje na nierównościach. Skutkiem jest pewne resorowanie, które być może nie przynosi większych emocji w mieście, ale okazuje się bardzo stabilne i przewidywalne podczas szybszej jazdy w trasie.

Test: Seat Ateca FR Test: Seat Ateca FR Black Autor: Kuba Brzeziński

Seat Ateca FR choć wygląda trochę jak baby-Cupra, Cuprą niestety jeszcze nie jest. Nie ma tyle charakteru i tyle pewności siebie. Tylko czy to źle? Chyba nie do końca. Szczególnie że SUV z Hiszpanii z krwistym nadwoziem i czarnymi dodatkami prezentuje się świetnie, a do tego uwielbia dalekie podróże, prowadzi się intuicyjnie i w standardzie oferuje aż 5 lat fabrycznej gwarancji. A to wartości, które doceni każdy kierowca poszukujący nieco niesztampowego towarzysza codziennych podróży. I Ateca byłaby jeszcze lepsza, gdyby nie błędy popełnione na polu jakości czy nieco zbyt paliwożerny silnik.

Seat Ateca FR Black 2.0 TSI 190 KM DSG 4Drive - dane techniczne:

Silnik: R4, doładowany, benzynowy

Pojemność silnika: 1984 cm3

Maksymalna moc: 190 KM (przy 4500 obr./min.)

Maksymalny moment obrotowy: 350 Nm (przy 1500 - 4400 obr./min.)

Prędkość maksymalna: 212 km/h

Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 7,1 s.

Skrzynia biegów: automatyczna 7 biegów

Zbiornik paliwa: 50 litrów

Zużycie paliwa na 100 km w teście (cykl mieszany): 9,2 litrów

Zużycie paliwa na 100 km - dane producenta (cykl mieszany): 8,5 litra

Długość: 4363 mm

Szerokość: 1841 mm

Wysokość: 1601 mm

Rozstaw osi: 2638 mm

Pojemność bagażnika: 510 litrów

Cena: od 87 800 złotych

Seat Ateca FR Black - cena i wyposażenie: