Bez wątpienia jedną z mocniejszych stron hiszpańskiego crossovera jest design. Ostro zarysowane lampy świetnie współgrają z srebrną listwą poprowadzoną wokoło grilla. Linia boczna jest zdominowana przez ostro poprowadzoną linię na drzwiach oraz dwukolorową tonację nadwozia, podczas gdy tył nabiera muskulatury za sprawą srebrnej wstawki wspinającej się prawie pod samą klapę bagażnika. Bardzo ważne są też dodatki z czarnego plastiku w dolnej części nadwozia. Za ich sprawą projektanci Seata podkreślili, że Arona mimo wszystko mentalnie wywodzi się z segmentu SUV-ów.

Zobacz również: Silnik 1.0 TSI VAG - awarie, problemy, opinie





Test: Seat Arona urzeka jakością wykończenia

Kabina pasażerska jest zdecydowanie mniej kolorowa od nadwozia. W niej króluje czerń. Czy to źle? Ja osobiście wolę ciemniejszą stylizację kabiny. Jest bardziej praktyczna. Konsola jest dopracowana pod kątem ergonomii - wszystko jest na intuicyjne wyciągnięcie ręki. Materiały? Plastiki są dobrze spasowane i nie potrzaskują w czasie jazdy, a część konsoli została wyłożona miękką skórą syntetyczną. Pozycja za kierownicą zdradza konotacje z Grupą Volkswagena. Kierowca może wszechstronnie ustawić kolumnę i fotel, a do tego otrzymuje mocne wsparcie boczne dla ciała.

Test: Seat Arona Xcellence 1.0 TSI 115 KM DSG - może się podobać, ale czy da się lubić? Test: Seat Arona Xcellence 1.0 TSI 115 KM DSG - może się podobać, ale czy da się lubić? Autor: Kuba Brzeziński

Testowy Seat Arona był napędzany litrowym benzyniakiem. Motor ma 3 cylindry, doładowanie i 115 koni mechanicznych. To jednak nie koniec, bo moc na koła transferuje automatyczna przekładnia dwusprzęgłowa o siedmiu przełożeniach. O tym układzie napędowym można powiedzieć sporo dobrego. Benzyniak choć 3-cylindrowy, pracuje bardzo cicho. Moc? Crossover jest ani zbyt szybki, ani zbyt wolny. Spalanie? W cyklu mieszanym w czasie testu osiągnęliśmy wynik na poziomie 7,6 litra. Tak, producent upiera się przy spalaniu niższym. Ja jednak jeździłem dość dynamicznie. To raz. A dwa niespełna 8 litrów to i tak moim zdaniem oznacza optymalny apetyt.

Zobacz również: Silnik TSI a gaz - czy to dobre połączenie?

Seat Arona Outdoor Edition - z charakteru SUV, a prowadzenia kompakt

Spora zaleta Seata Arony dotyczy prowadzenia. Nie od dziś wiadomo, że Seat jest najbardziej sportową marką w całej dywizji samochodów popularnych Grupy Volkswagena. I to akurat czuć. Zawieszenie stosunkowo komfortowo przyjmuje nierówności, ale w tym samym czasie pewnie utrzymuje pojazd na drodze. Dla przykładu nadwozie nie przechyla się zbyt mocno w zakrętach. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy, ten jest mocno wspomagany, mimo wszystko pracuje z delikatnym oporem. Nie, nie jest przesadnie responsywny, to jednak nie przeszkadza kierowcy w dość precyzyjnym planowaniu manewrów.