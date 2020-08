Ze stylistycznego punktu widzenia Outlander nie jest wielką nowością. Obecna generacja trafiła do sprzedaży 8 lat temu i od tej pory przechodzi kolejne liftingi. Czy to źle? Nie do końca. Szczególnie że zelektryfikowany SUV prezentuje się naprawdę dobrze. Ma agresywny przód z mocno zaznaczoną, chromowaną linią - dzięki temu wygląda trochę jak rodzinny… transformers. Poza tym designerzy z Kraju Kwitnącej Wiśni postawili na stonowaną, ale i elegancką stylistykę nadwozia oraz w wersji testowej cudowne połączenie perłowej bieli i szprycowanych felg. Dysonans? Z boku Outlander wygląda na wielkiego. Z przodu wydaje się zbyt wąski.

Zobacz również: Nowy Mitsubishi Outlander PHEV już w polskich salonach





Outlander Instyle Plus - eleganckie pikowania i dodatki

W kabinie pasażerskiej panuje typowo japoński klimat. Co to oznacza? Całość jest uporządkowana, ale też względnie ergonomiczna. Bez wątpienia jednym z lepszych akcentów w Mitsubishi Outlanderze PHEV Insport są pikowane fotele. Wyglądają na mięsiste (i takie też są!), a do tego nadają elegancji kabinie pasażerskiej. Poza tym zostały zestawione z błyszczącymi, czarnymi wykończeniami na konsoli oraz wstawkami przypominającymi karbon. Trzecią z zalet japońskiego SUV-a jest… wygoda. Tak auto jest hybrydą plug-in i ma mocno zaznaczony ekologiczny charakter. To mimo wszystko nadal wygodny krążownik dla całej rodziny, którym z przyjemnością można połykać kolejne kilometry podczas wakacyjnych wyjazdów.

Test: Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Plus - elektryk dodaje mu charakteru! Test: Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Plus - elektryk dodaje mu charakteru! Autor: Kuba Brzeziński

W trakcie jazd testowych Outlanderem mogą uwagę zwrócił jeszcze jeden akcent. Samochód na tablicy zegarów ma analogowy i elektroniczny wskaźnik ładowania. Początkowo zastanawiałem się czemu… Podczas tygodniowej przygody z Mitsu przekonałem się jednak o tym. Bo może się okazać, że analogowy wskaźnik pokazuje pracę silnika spalinowego, podczas gdy jednocześnie w trakcie hamowania działa rekuperacja. Bez informacji na ekranie kierowca by o tym nie wiedział. Wady? Przycisk komputera standardowo dla Mitsubishi jest skrzętnie schowany za kierownicą i pierwszy raz, gdy kierowca chce ustawić głośniej radio, zmienia stację na inną.

Zobacz również: Top 10: Nowoczesne silniki muszą być awaryjne? No właśnie nie!

Outlander PHEV 2020 - 2.4 litra i dwa elektryki = 224 konie!

Mitsubishi Outlander 2020 to nie tylko zmiana stylistyczna. Podczas kolejnego liftingu Japończycy zmodernizowali też układ napędowy. W ten sposób hybryda plug-in przestała być napędzana 2-litrowym silnikiem benzynowym. Teraz pod maską ląduje jednostka o pojemności 2.4 litra. O ile sam benzyniak generuje 135 koni mechanicznych, o tyle cały układ - składający się jeszcze z dwóch elektryków 82 i 95 KM - oferuje kierowcy już 224 konie. Skutek? Auto jest naprawdę dynamiczne i wyraźnie czuć, że przy starcie bardzo mocno napędzają go silniki elektryczne. Kiedy benzyniak wkracza do akcji? Np. w czasie wyprzedzania w trasie lub podczas ładowania akumulatorów w mieście.