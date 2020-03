Używane: Mitsubishi Outlander III (od 2012) - opinie i typowe usterki

Trzecia generacja Mitsubishi Outlandera została pokazana w roku 2012 podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Duży SUV segmentu D miał stanąć do walki z takimi konkurentami jak chociażby Toyota RAV4. I Japończycy zadbali o serię instrumentów prowadzących model do sukcesu. Przykład? Nadwozie tej generacji jest aż o 90 kilogramów lżejsze niż u poprzednika! Poza tym w palecie zaraz obok diesla i benzyniaka pojawiła się hybryda typu plug-in. Jeżeli chodzi o design, początkowo Outlander III prezentował się nowocześnie, ale nieco za mało wyraziście. To zmieniło się w czasie liftingu pod koniec roku 2014.

Outlander III - nowoczesny design i opływowe nadwozie

Na mocy modernizacji SUV otrzymał ostrzej zarysowane lampy przednie oraz charakterystyczny grill znany obecnie m.in. z modelu Eclipse Cross. Bez wątpienia dodatkową zaletą nadwozia Mitsubishi Outlandera III jest niski współczynnik oporu powietrza. Wskaźnik Cx ma 0,33 - i choć mówimy o rodzinnej terenówce, wartość jest identyczna jak w przypadku np. Audi A3. Po zajęciu miejsca za kierownicą Mitsubishi w pierwszej kolejności w oczy rzucą się materiały wykończeniowe. Tak, w tej kabinie jest nieco więcej miękkich plastików. Te nadal jednak mają mało estetyczny wygląd i nie są przyjemne w dotyku.

Co gorsze, nietrudno znaleźć przyciski, które były projektowane jeszcze chyba w latach osiemdziesiątych, a do tego Japończycy nie mieli dużego pojęcia o ergonomii. Inaczej w życiu nie ukryliby przycisku sterowania komputerem pokładowym za kołem kierownicy… Całe szczęście używany Mitsubishi Outlander III okazuje się rodzinnie przestronny. We wnętrzu wygodnie podróżować może pięciu pasażerów - i awaryjnie dwóch na dodatkowej ławeczce w bagażniku. Przestrzeń załadunkowa w konfiguracji 5-osobowej to przepastne 591 litrów (463 litry w PHEV). Maksymalnie kufer rośnie do nawet 1742 litry.

Mitsubishi Outlander III - trzy jednostki napędowe

Początkowo paleta silnikowa Mitsubishi Outlandera III składała się z jednego benzyniaka i jednego diesla. W pierwszym przypadku pod maską SUV-a pojawiał się motor 2.0 MIVEC o mocy 150 koni mechanicznych. Wolnossący motor rozpędza auto do pierwszej setki w przeciętne 10,6 sekundy. Średnie spalanie według deklaracji producenta wynosi 7,5 litra benzyny - w realnym świecie wynik może być jednak nawet o 2 - 3 litry wyższy. I choć benzyniak spod maski Outlandera nie oferuje imponujących osiągów czy nie potrafi jeździć na kropelce, jest tytanicznie trwały. Ciężko w przypadku tego motoru wskazać jakiekolwiek słabe punkty.