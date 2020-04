Mitsubishi Outlander PHEV 2020 to przede wszystkim w sumie 3 silniki, które właściwie nie posiadają konwencjonalnej skrzyni biegów. Dwa z nich są elektryczne (każdy przy jednej osi), a jeden spalinowy. Jeżeli chodzi o elektryki, to przedni ma 82 konie mechaniczne i 137 Nm momentu obrotowego, a tylny 95 koni i 195 Nm. Ich moce wzrosły o 10 proc. Jednostka benzynowa otrzymała zwiększoną pojemność. Do tej pory Japończycy montowali w Outlanderze PHEV motor 2-litrowy. Teraz ma on 2.4 litra pojemności, pracuje w cyklu Atkinsona oraz oferuje 135 koni mechanicznych i 211 Nm. W sumie układ napędowy dostarcza na asfalt 224 konie mechaniczne.

Nowy Outlander PHEV - nawet 45 km na prądzie!

Układ napędowy Mitsubishi jest połączony z zestawem akumulatorów. Bateria litowo-jonowa posiada 10 modułów po 8 ogniw każdy oraz ma 13,8 kWh pojemności. W pełni naładowana pozwala na pokonanie autem w trybie elektrycznym aż 45 kilometrów - tak wskazują pomiary wykonane w zgodzie z normą WLTP. Jazda w trybie EV jest teraz możliwa z maksymalną prędkością na poziomie 135 km/h. Po wyczerpaniu prądu w pokładowym zasobniku Mitsubishi Outlander PHEV zaczyna pracować jak klasyczna hybryda. A to oznacza spalanie rzędu 2 litrów benzyny na każde 100 kilometrów - przy jednoczesnej emisji 46 g CO2 na każdy kilometr.





Ładowanie? Outlander może być podłączony do klasycznego gniazdka lub ładowarki za pomocą złącz typu 1 i CHAdeMO. Przy pierwszym sposobie uzupełnianie zapasów prądu potrwa jakieś 7 godzin. Przy wyborze drugiego baterię można doładować w 80 proc. już w 25 minut! A to połowa informacji. Bo w sytuacji, w której kierowca ładuje Outlandera PHEV w domu i ma dobrą taryfę energetyczną, jest w stanie uzupełnić zapasy prądu w baterii już za... 6 złotych. Dokładnie tyle będzie zatem kosztować go pokonanie autem aż 45 kilometrów w trybie EV.

Mitsubishi Outlander PHEV, Mitsubishi Outlander PHEV 2020 Nowy Mitsubishi Outlander PHEV już w polskich salonach

Mitsubishi Outlander PHEV 2020 - długa gwarancja i niskie koszty

Koszty odgrywają dość ważną rolę w sukcesie Outlandera zdaniem Mitsubishi. I nie chodzi wyłącznie o koszt zakupu paliwa. Hybryda oznacza, że w aucie nie ma kosztownych elementów w postaci precyzyjnych wtryskiwaczy, turbosprężarki, koła dwumasowego czy skrzyni biegów. Poza tym kierowca otrzymuje gwarancję trwałości. Sam akumulator jest objęty ochroną przez 8 lat lub 160 tysięcy kilometrów. Na tym dystansie jego sprawność nie powinna spaść poniżej 70 proc.

Cennik Mitsubishi Outlandera PHEV startuje od 175 990 złotych. Taka kwota oznacza ratę leasingu w wysokości 1908 złotych netto lub ratę kredytową w wysokości 1996 złotych. Wyposażenie? Pakiet Intense oznacza obecność m.in.: kamery cofania, tempomatu, dwustrefowej klimatyzacji, elektrycznej regulacji podparcia odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy, podgrzewanych przednich foteli i system dostępu bezkluczykowego.