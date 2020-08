Test: Renault Koleos dCi 190 X-Tronic 4x4 Initiale Paris - stary niedźwiedź… głośno brzmi!

Już po pierwszym rzucie oka na nadwozie, kierowca nie będzie miał wątpliwości że Koleos należy do rodziny Renault. W końcu to tak naprawdę Talisman, tylko ze zdecydowanie wydłużoną linią drzwi i błotników. Czy to źle? Po części nie. W końcu naprawdę fajnie prezentują się przednie światła do jazdy dziennej w kształcie zębów czy przywodząca na myśl styl retro srebrna wstawka na przednim błotniku. Z drugiej strony nadwozie jest nieco zaburzone przez zbyt dużą ilość obłości - np. mocno wybrzuszone nadkola. Przez to wygląda trochę tak, jakby miało problem z nadprogramowymi kilogramami.

Renault Initiale Paris, czyli elegancki!

Kabina pasażerska? To typowe Renault. Identyczna konsola pojawia się w Talismanie, Megane, Scenicu i Kadjarze. Idealny przykład normalizacji dotyczy chociażby dużego ekranu multimedialnego przypominającego tablet. Fajne akcenty? Świetnie prezentują się pikowane fotele - wyglądają trochę tak jak siedziska zapożyczone z salonu. Dobre wrażenie robi też panoramiczny dach - wpuszcza do wnętrza dodatkową ilość światła i rozświetla kabinę skonfigurowaną w czarnych tonacjach. Wady? Jest parę niedoskonałości elektronicznych. Przykład: po włączeniu kierunkowskazu kontrolka miga szybciej niż dźwięk.

Autor: Kuba Brzeziński

Choć Koleos bardzo mocno chciałby pretendować do segmentu luksusowych SUV-ów, w uzyskaniu legitymacji uprawniającej do wejścia do tego klubu przeszkadza mu jedna rzecz. Mowa o zbyt mocno terenowym rodowodzie. Renault jest potężne, ciężkie i ociężałe. I wrażenia nie poprawia wcale układ napędowy. 2-litrowy diesel pracuje wyjątkowo głośno (prawie jak silnik z dostawczaka), a do tego został sparowany z bezstopniową przekładnią CVT. Ta - identycznie jak spora masa pojazdu - dość skutecznie tonuje zapędy 190-konnej jednostki. Skutek? Sprint do pierwszej setki w nieco ponad 10 sekund.

Renault Koleos dCi 190 - hałaśliwy, ale oszczędny…

Francuski diesel nie ma dużego pojęcia o kulturze pracy. Bo poza hałasem, emituje też sporo wibracji. Z drugiej strony ma też i pewne zalety. Testowy Renault Koleos bardzo chętnie przyspieszał w trasie - dzięki temu kierowca nie będzie miał większych problemów np. z wyprzedzeniem ciężarówki na drodze krajowej. Poza tym silnik dCi 190 może być naprawdę oszczędny. Według oficjalnej specyfikacji średnie spalanie wynosi 7 litrów. Podczas testu wynik był nieco wyższy - sięgnął 7,7 litra. To jednak i tak rozsądna wartość, która pozwala na pokonanie na pełnym zbiorniku prawie 780 kilometrów.