Nowy Renault Koleos - lifting dużego SUV-a

Przemiana designerska poliftingowego Renault Koleosa jest zdecydowanie dyskretna. Nowy model standardowo będzie otrzymywał reflektory przednie typu Pure Vision LED. Z tyłu pojawiły się lampy z efektem 3D oraz większą sekcją odpowiadającą za światło stopu. Poza tym Francuzi dodają do palety kolorystycznej nowy lakier o nazwie Vintage Red oraz pozwolą na konfigurowanie Koleosa z dwutonowymi felgami aluminiowymi.

Renault Koleos po liftingu otrzyma bardziej miękkie materiały wykończeniowe. Ta mają być też lepiej spasowane i milsze w dotyku. Poza tym system pokładowy R-Link2 otrzymał dodatkową opcję w postaci aplikacji Apple CarPlay, a do tego może występować w dwóch wersjach rozmiaru ekranu - 7 i 8,7 cala. Lifting sprawia też, że standardem w aucie staje się hamulec antykolizyjny z wykrywaniem pieszych.

Renault Koleos po liftingu - zmiany silnikowe

Najwięcej wydarzyło się w palecie silnikowej liftingowanego Renault Koleosa drugiej generacji. Do oferty dołączył diesel o pojemności 1.8 litra. Motor dCi dysponuje stadem 150 koni mechanicznych oraz dostarcza na asfalt moment obrotowy o wartości 340 Nm. W sprzedaży nadal będzie funkcjonować silnik 2.0 dCi. Teraz jego moc wzrośnie jednak do 190 koni mechanicznych. Moment obrotowy większego diesla sięgnie 380 Nm. Obydwie jednostki napędowe są sparowane ze skrzynią biegów X-Tronic CVT. Dodatkowo mocniejszy napęd standardowo występuje z napędem na cztery koła All Mode.

Renault Koleos po liftingu został zaprezentowany już dziś. Pierwsze dostawy aut do klientów są jednak zaplanowane na październik.