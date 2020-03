Test: Volvo XC60 R-Design B5 Mild Hybrid AWD - to chyba nie SUV…

Volvo nigdy nie kojarzyło się z finezyjną linią nadwozia. Finezyjne nie jest zatem także i XC60. W zamian oferuje naprawdę nowoczesny design, który jest pełen szwedzko-prostych, ale i niezwykle szykownych akcentów. Przykład? Przednie światła dodają nadwoziu świeżości, przód ma nieco zadarty nos, który urozmaica prostą linię, a tył został zaakcentowany przetłoczeniem pojawiającym się zaraz za słupkiem C. XC60 jest zwarte, a przez to wygląda na mniejsze niż jest w rzeczywistości. Design zwraca na siebie uwagę za sprawą jeszcze jednego akcentu. Auto posiada naprawdę długą maskę - zupełnie jak rasowe coupe!

XC60 R-Design B5: mało przycisków, dużo… ekranów!

Nadwozie powstało w oparciu o ideę minimalizmu. To samo tyczy się kabiny pasażerskiej. Po zajęciu miejsca za kierownicą Volvo XC60 R-Design oczom kierowcy ukazują się dwa ekrany. Pierwszy imituje zegary, a drugi znajduje się na szczycie konsoli centralnej. Co ciekawe, o ile pierwszy ma matrycę matową, o tyle drugi otrzymał już… błyszczącą. Ergonomia? Przez pierwszych kilka kilometrów takowej praktycznie nie ma - szczególnie jeżeli ktoś, tak jak jak, przesiadł się właśnie z auta niemieckiego. Z drugiej strony rozwiązań stosowanych przez Szwedów da się szybko nauczyć. Trzeba jednak Volvo chwilę pojeździć i wyrobić nowe nawyki.

Kolejne uwagi? Gałka skrzyni biegów działa jak joystick, w dolnej części drzwi pojawiają się twarde plastiki, system multimedialny dość wolno pracuje po rozruchu silnika, a z poziomu kierownicy jednym przyciskiem lub pokrętłem nie da się np. przyciszyć radia. Zanim jednak pomyślicie, że kabina pasażerska XC60 B5 Mild Hybrid ma same wady, przejdę do zalet. I na początek opowiem o… nieziemskim fotelu. Ten ma regulowaną wysokość, długość podparcia dla ud, podparcie lędźwiowe oraz usztywnienia boczne - a wszystko elektrycznie. W efekcie po pełnym ustawieniu sprawia wrażenie, jakby Szwedzi stworzyli go pod potrzeby jednego konkretnego kierowcy! To gwarantuje dobrze trzymanie ciała w zakręcie i po prostu wygodę.

Test: Volvo XC60 R-Design B5 Mild Hybrid AWD - to chyba nie SUV… Autor: Kuba Brzeziński

Dach panoramiczny. Jeździłeś kiedyś SUV-em cabrio?

W Volvo XC60 R-Design spodobał mi się też fajny przycisk służący do odpalania silnika. To tak właściwie wykończona kryształami zawleczka, którą trzeba pociągnąć w jedną ze stron. Bardzo dobre wrażenie robi też potężny dach panoramiczny. Tak, kierowca i siedzący obok niego pasażer muszą się odwrócić żeby móc go zobaczyć. Pasażerowie tylnej kanapy mają jednak widok zupełnie taki, jakby jeździli kabrioletem! Dodatkowo w XC60 praktycznie nie czuć prędkości podróżnej. Poza tym kabina jest wystarczająco przestronna aby pomieścić cztery dorosłe osoby, a bagażnik ma pojemność 505 litrów.