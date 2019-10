Niemcy podczas projektowania Audi A6 generacji C8 postawili na wysmakowane akcenty. Co to oznacza? Auto otrzymało mocno zaznaczone i kształtne „biodra”, wyraźne wcięcie w „talii” oraz solidnej wielkości policzki. Tak, poprzedni Allroad był mocniej obłożony plastikami w dolnej części nadwozia, a co za tym idzie bardziej przypominał SUV-a. I choć generacji C8 udawanie może wychodzić nieco gorzej, ma inne zalety. Jego bryła jest bardziej dopracowana. Prezentuje się agresywnie oraz naprawdę charakternie. Przód poprzecinany ostrymi liniami z pewnością zrobi wrażenie na wszystkich kierowcach rodzinnych hatchbacków.

Audi A6 Allroad 50 TDI - 21 cali i nisko osadzone fotele

Nowoczesne i przysadziste nadwozie Audi A6 Allroad C8 w wersji testowej zostało uzupełnione dużymi obręczami aluminiowymi. Felgi mają… 21 cali! A to już obłęd w kombi segmentu E. Wielkość taką spotyka się głównie w luksusowych SUV-ach, ewentualnie sportowych coupe. To jednak nie koniec wysmakowanych dodatków, które mogą napawać kierowcę dumą. I żeby się o tym przekonać wystarczy zajrzeć do kabiny pasażerskiej oraz spojrzeć na ekran nawigacji o przekątnej 10,1 cala. Jego jakość jest tak - nie bójmy się tego słowa! - perfekcyjna, że momentami, kierowca czuje się tak, jakby oglądał na telewizorze HD kanał National Geographic.

Test: Audi A6 Allroad 50 TDI - bardziej SUV czy luksusowe kombi? Autor: Kuba Brzeziński

Po zajęciu miejsca za kierownicą Audi A6 Allroad prowadzący zwraca uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze fotel jest osadzony tak nisko, że kierowca może się poczuć jakby siedział w modelu A7, a nie wersji nawiązującej do SUV-a! Po drugie ilość miejsca w kabinie pasażerskiej jest naprawdę duża. Czteroosobowa rodzina bez problemu może podróżować tym autem. Po trzecie zaskakuje nieco koło kierownicy. Bo choć dobrze wyprofilowane, moim zdaniem jest zbyt duże i szkoda, że nie zostało spłaszczone w dolnej części. Wrażenie podczas jazdy? Fotel jest wygodny. Nie meczy pleców i dobrze podtrzymuje ciało podczas szybkiego pokonywania zakrętów.

Audi A6 Allroad 50 TDI - we wnętrzu to mini-A8

Konsola centralna Audi A6 Allroad w wersji testowej składa się z trzech ekranów - to takie małe A8 lub Q8. To auto to komputer na kołach. Fajnie, że Niemcy zadbali mimo wszystko o intuicyjność obsługi podstawowych funkcji. W ten sposób po kilku godzinach od pierwszego szoku kierowca bez problemu zacznie znajdować potrzebne mu opcje. Poza tym ważna jest jakość. Materiały są świetnie spasowane i miłe w dotyku, a dach panoramicznych choć duży, nie trzeszczy podczas wjeżdżania na krawężnik. Zastrzeżenia? Bagażnik mógłby być nieco większy - można się tego spodziewać po prawie 5-metrowym aucie. Dodatkowo klimatyzacja zbyt mocno wysusza powietrze. Kierowcy i pasażerom szybko zasycha w gardle.