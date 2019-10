Audi Multitronic a Tiptronic. Jakie są różnice?

Audi jest nie tylko producentem pochodzącym z segmentu premium. To przede wszystkim firma, która posiada w swojej ofercie szerokie spektrum modeli - od segmentu B, aż do segmentu F. Tak duży rozstrzał sprawia, że Niemcy nie mogą sobie pozwolić na stworzenie jednorodnej technologii chociażby w przypadku skrzyń biegów. Marka musi posiadać kilka typów przekładni - które będą dostosowane zarówno do konfiguracji wersji napędowych, jak i mocy poszczególnych silników. Dziś zajmiemy się dwiema konstrukcjami. Czym zatem różni się Audi Multitronic a Tiptronic?

Audi Multitronic - przekładnia typu CVT

Multitronic to nic innego jak przekładnia bezstopniowa. Jak wygląda jej konstrukcja? Skrzynia składa się z dwóch stożkowych kół, które są połączone ze sobą za pomocą łańcucha (w autach innych marek bywa stosowany pasek). Napęd składa się z 1024 ogniw i jest przez cały czas pracy skrzyni napięty - w dużej mierze dzięki hydraulicznemu kompensowaniu luzu. Przekładnia bezstopniowa Audi powstała z myślą o układach napędowych, których moment obrotowy nie przekracza 300 Nm. To oznacza, że szczególnie często jest stosowana w segmencie D i E. Co ważne, Niemcy nie montują przekładni w układach czteronapędowych.

Skrzynia Multitronic Audi ma zasadniczą zaletę - żaden inny typ przekładni nie jest w stanie tak płynnie zmieniać przełożeń. Poza tym mechanizm ma wysoki wskaźnik sprawności - ten sięga niemalże 90 proc. Wady? Podczas przyspieszania automat utrzymuje stałe obroty. To sprawia, że silnik może pracować dość głośno. W skrzyni Multitronic Audi psują się przede wszystkim dwie rzeczy - rozciąga się łańcuch, ewentualnie dochodzi do uszkodzenia elektronicznego sterownika. W pierwszym przypadku objawem jest szarpanie pojawiające się w czasie jazdy. W drugim problemy z pracą przekładni - np. brak reakcji na wrzucenie biegu D.

Audi Tiptronic - klasyczny automat z trybem sekwencyjnym

Skrzynia Tiptronic identycznie jak przekładnia bezstopniowa nie jest nowym wynalazkiem. Przekładnia została zaprezentowana i opatentowana przez Porsche w roku 1990. Czemu zatem mechanizm trafił do Audi? Na zasadzie licencji z technologii korzystać mogą wszystkie marki Grupy Volkswagena. Podstawą Tiptronica jest fakt iż łączy on klasyczną, automatyczną zmianę przełożeń w oparciu o decyzję podejmowaną przez sterownik z możliwością sekwencyjnego, ale też i warunkowego wyboru biegu przez kierowcę. Manualna zmiana odbywa się w oparciu o dźwignię lub łopatki przy kierownicy. Komputer nie pozwoli na wrzucenie np. zbyt niskiego przełożenia.