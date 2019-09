Pierwsza jazda: nowe Audi A4 - postęp na polu stylizacji i technologii

Audi A4 to sukces, który w gamie niemieckiej marki trwa już od 25 lat! W tym czasie firma wyprodukowała w sumie 7,5 miliona egzemplarzy. A to wskaźnik, który sprawia że aż 20 proc. wszystkich Audi to właśnie modele A4. Co można powiedzieć o liftingu obecnej generacji B9? Auto zyskało dużo bardziej groźne spojrzenie! A to jest zasługą zastosowania lamp segmentowych z pionowymi i podzielonymi światłami do jazdy dziennej (podobne są spotykane np. w modelu A1). Posępne oczy nie kończą jednak przemiany. Przód zyskał też mocno wypchane policzki - zupełnie jak u najedzonego chomika. Te pojawiły się za sprawą mocnych przetłoczeń, które inżynierowie wtopili w błotniki pojazdu.

Czy zabieg jest udany? Jak najbardziej. Szczególnie że nie tylko nadaje sportowego charakteru linii bocznej nowego A4, ale również sprawia że sedan segmentu D może za sprawą stylistyki nawiązać do większego brata - modelu A6. Ciekawostki? Te dotyczą chociażby Audi A4 Allroad. Samochód jest aż o 35 mm wyższy od standardowego kombi. Na wynik ten składa się jednak nie tylko podwyższone zawieszenie, ale też np. większe koła. Poza tym Allroad ma większy rozstaw kół w przedniej i tylnej osi. Stąd konieczność zastosowania nakładek na błotniki - dzięki temu opony nie wystają poza obrys nadwozia.

reklama reklama



Audi A4 B9 po liftingu Autor: Kuba Brzeziński

Nowe Audi A4 - większy ekran i nowy system multimedialny

Jeżeli chodzi o kabinę pasażerską, zmiany skupiły się przede wszystkim na technologii. W nowym Audi A4 już wersja bazowa będzie wyposażana w 10.1-calowy ekran. U poprzednika wyświetlacz o przekątnej nieco ponad 6 cali był dostępny dopiero wraz z nawigacją. Dodatkowo pod nim ukrywa się nowy system multimedialny pracujący dużo płynniej i sterowany wyłącznie za sprawą… dotyku! Niemcy na prośbę klientów zrezygnowali z dodatkowego pokrętła. Zmiany liftingowe dotknęły też wyświetlacz typu head-up. Teraz otrzymał on wyższą rozdzielczość, która pozwoli np. pokazać rzut skrzyżowania w sytuacji, w której kierowca będzie musiał zmienić na nim kierunek jazdy.

Zobacz również: Pierwsza jazda - Audi A4 Allroad II generacji

Oczywiście są też pewne aspekty, których lifting w Audi A4 nie zmienił. Przykład? Virtual Cockpit jest naprawdę fajny. Szczególnie w wersji, w której koło zegarów postanowicie umieścić obraz z nawigacji. Z drugiej strony wirtualne zegary są przeładowane informacjami. Dane dotyczące aktualnej prędkości mogą być podawane na „analogowej” skali i w sposób „cyfrowy”. System ten warto byłoby nieco uprościć.

Nadwozie to jednak nie tylko przemiana stylistyczna. Jako że po raz pierwszy w historii lifting A4 zmienił również kształt niemalże wszystkich zewnętrznych elementów nadwozia, Niemcy musieli zmienić wytłoczki stosowane do formowania np. drzwi czy błotników w fabryce. Każdy taki element kosztował około miliona euro! Co się nie zmieniło? Nowe A4 nadal powstaje z połączenia stali formowanej na ciepło i zimno oraz elementów aluminiowych zarówno odlewanych, jak i wytłaczanych. Zewnętrzne panele są w większości wykonane w aluminium. A takie zestawienie daje sedanowi i kombi segmentu D sztywność oraz optymalną masę.