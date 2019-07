Używane: Audi A6 C7 (2011 - 2018) - opinie i typowe usterki

Model A6 jest jednym z ważniejszych samochodów w gamie Audi. Właśnie dlatego Niemcy dość gruntownie przygotowali się do roku 2011, paryskich targów motoryzacyjnych i prezentacji sedana generacji C7. Co można powiedzieć o aucie? To okazało się przede wszystkim mocno nowoczesne. Otrzymało nie tylko LED-owe reflektory, ale również serię inteligentnych asystentów kierowcy. Jeżeli chodzi o stylizację, ciężko mówić o rewolucji. Nadwozie A-szóstki mimo swojej prostoty i klasyki daje jednak poczucie świeżości. A to było dokładnie tym, o co Niemcom chodziło.

Klasyczna nowoczesność to zwrot, który świetnie pasuje również do kabiny pasażerskiej nowego Audi. Gustowne wstawki na konsoli nadają wnętrzu charakteru, a całość jest do tego funkcjonalna i ergonomiczna. Poza tym Audi A6 C7 oferuje dużą ilość przestrzeni. Rozstaw osi auta to 2912 mm. To zaledwie o 8 cm mniej od przepastnego wręcz Q7 drugiej generacji. Sedan ma bagażnik o pojemności od 530 do 995 litrów, kombi od 565 do 1680 litrów. Poza tym klienci kupujący sedana i kombi chętnie zaglądali na listę opcji. A to oznacza, że większość egzemplarzy dostępnych dziś na rynku wtórnym proponuje naprawdę wysoki standard.

Używane: Audi A6 C7 - 7 silników, 21 wariantów mocy!

Paleta silnikowa używanego Audi A6 C7 składa się z 7 jednostek napędowych. To niezbyt dużo w segmencie E. Z drugiej strony dają one możliwość wyboru jednego z 21 wariantów mocy! W ten sposób wybór spokojnie można uznać za wystarczający. Ofertę benzyniaków otwiera silnik 1.8 TFSI. 190 koni mechanicznych daje optymalne osiągi. To jednak nie zmienia faktu, że jednostka występuje na rynku wtórnym marginalnie. Identyczna sytuacja dotyczy 245-konnej wersji hybrydowej opartej o motor 2.0 TFSI. Z powodu niskiej popularności została ona wycofana ze sprzedaży podczas liftingu - w roku 2014.

Godny uwagi? Z całą pewnością taki właśnie jest benzyniak 2.8 FSI. Tak, został wyposażony w bezpośredni wtrysk paliwa (identycznie jak wszystkie inne silniki), ale z drugiej strony nie ma doładowania, posiada wystarczającą ilość mocy i jest najmniej problematyczny. Jednostka 2.0 TFSI dysponuje mocą na poziomie 180 lub 252 koni mechanicznych. Miewa jednak problemy z usterkami drogich w wymianie pomp wody. Na szczycie cennika - w wersji S6 i RS6 - pojawia się 4-litrowa V-ósemka TFSI. Moc 420, 450 lub 560 koni zachwyca. Ryzyko wymiany kolektora ssącego wartego nawet kilkanaście tysięcy złotych już nieco mniej…

Jednym z najpopularniejszych benzyniaków w gamie używanego Audi A6 C7 jest motor 3.0 TFSI. Dostępne są trzy warianty mocy - 300, 310 i 333 KM. Konstrukcja posiada doładowanie. To jest realizowane jednak nie za sprawą turbosprężarki, a kompresora. Problemy? Znane są przypadki awarii termostatów i rozciągającego się łańcucha rozrządu. Druga z usterek jest o tyle droga w usunięciu, że łańcuchy są cztery, a do tego konieczna jest jednoczesna wymiana nastawnika wałków rozrządu. W ASO wykonanie procedury będzie zatem kosztować minimum 15 tysięcy złotych.