Gdy dostałem kluczyki do testowego Forda Edge, nie mogłem powstrzymać uśmiechu. Czemu? Tak, być może nadwozie SUV-a było pokryte nieco dziadkowym, wiśniowym lakierem, a 20-calowe obręcze otrzymały mało imponujący wzór. To jednak naprawdę niesamowicie wyglądający samochód. Choć jest duży, prezentuje się dynamicznie. Pomimo prostych linii, nie brakuje mu przetłoczeń. Kreska poprowadzona przez cały bok opada ku przodowi. A to nie koniec, bo świetne wrażenie robią też przednie lampy. Są nowoczesne i wyglądają zupełnie tak, jakby były inspirowane tymi zastosowanymi w Mustangu.

Ford Edge Titanium 2.0 EcoBlue TwinTurbo - duże nadwozie i kabina Mondeo

Górna część nadwozia jest wyraźnie węższa od dolnej. Fakt ten nie ogranicza jednak przestrzeni dla pasażerów w wyjątkowo szerokim wnętrzu. Poza tym przednie lampy wyraźnie rozchodzą się, przez co tworzą nieco „wkurzone” spojrzenie. Co z kabiną pasażerską? Fan Fordów poczuje się tu jak w domu! Zarówno deska rozdzielcza, jak i kierownica czy zegary są identyczne jak w Mondeo. A to oznacza, że obsługa urządzeń pokładowych jest przejrzysta i intuicyjna. Potężną zaleta Edge dotyczy też systemu audio. Jakość jego dźwięku będzie w stanie uprzyjemnić podróż wszystkim pasażerom.

Test: Ford Edge Titanium 2.0 EcoBlue TwinTurbo 4x4 238 KM - made in the USA Autor: Kuba Brzeziński

Ford Edge Titanium to wyjątkowa przestrzeń w kabinie pasażerskiej. Poczucie przestronności tworzy nie tyle wysokie, co naprawdę szerokie nadwozie. Potęguje je dodatkowo panoramiczny dach. Bagażnik? Ten nie jest co prawda przepastny. Mimo wszystko 600 litrów pojemności podstawowej w przypadku SUV-a to wynik więcej niż dobry. Na plus modelowi Edge trzeba zapisać też ilość schowków. Te można znaleźć praktycznie wszędzie. Najciekawszy jest jednak ten umieszczony w podłokietniku. Jest tak głęboki, że aby dotrzeć do jego dna, potrzebna jest połowa długości ręki! Do tego to w nim ukryta została przenośna popielniczka wyglądająca trochę jak mały kubek termiczny. Bardzo głęboki schowek ukrywa się też w konsoli centralnej.

Ford Edge Titanium: brązowe skóry zdecydowanie do zmiany!

Wady? Średnio podobają mi się brązowe skóry. Tapicerka wygląda trochę tak, jakby przesadziła z… solarium. Na szczęście materiał nie pojawia się na konsoli - więc podczas jazdy tak mocno nie rzuca się w oczy. Poza tym można go zmienić podczas konfiguracji auta w salonie sprzedaży. Dodatkowo pozycja za kierownicą jest moim zdaniem trochę zbyt wysoka i amerykańska, a podczas jazdy słychać trzaski dochodzące z okolicy konsoli centralnej i dachu panoramicznego oraz paliwo, które wyraźnie chlupie w zbiorniku.