Silnik 1.0 EcoBoost Ford - awarie, problemy, opinie

Druga dekada XXI wieku nie pozostawiała żadnych złudzeń. Producenci motoryzacyjni zrozumieli, że droga do spełnienia restrykcyjnych norm emisji spalin jest jedna. A prowadzi ona przez minimalizację pojemności silników i ograniczanie ilości cylindrów. W roku 2012 Ford wpisał się w tą tendencję. A wszystko za sprawą silnika 1.0 EcoBoost. Motor praktycznie z miejsca zdobył tytuł International Engine of the Year 2012, a do tego pojawił się w szerokie gamie modelowej. Był lub do tej pory jest montowany w takich autach jak Fiesta, Focus, Mondeo, B-Max, C-Max EcoSport, Transit Courier czy nawet Mondeo!

Silnik 1.0 EcoBoost Ford - nawet 1,5 mln sztuk rocznie!

O potężnych planach dotyczących silnika 1.0 EcoBoost świadczy nie tylko duża dostępność. Ford pokładał w jednostce ogromne nadzieje. Właśnie dlatego wdrożył jego produkcję nie tylko w Kolonii w Niemczech, ale również w Rumunii i Chinach. Już na początku roczny wolumen produkcji zakładał montaż od 700 tysięcy do 1,5 miliona egzemplarzy benzyniaka! W roku 2013 Ford rozszerzył ofertę silnika 1.0. Wykasował z jego konstrukcji doładowanie i w ten sposób stworzył wersję wolnossącą o oznaczeniu 1.0 Ti-VCT o mocy 70 i 85 KM. Jednostka trafiła pod maskę Fiesty i zastąpiła wysłużony motor 1.25 opracowany razem z Yamahą w latach 90.

Silnik 1.0 EcoBoost o nazwie Fox ma 3 cylindry i 12 zaworów. Taki opis jednostki jest jednak bardzo ubogi. Szczególnie że inżynierowie z centrum rozwojowego w Dunton w Wielkiej Brytanii postarali się i wyposażyli motor o pojemności 999 cm3 w szereg ciekawych rozwiązań. Wtrysk jest bezpośredni, pojawiają się zmienne fazy rozrządu, a turbosprężarka to model Continental RAAX. Charakteryzuje się ona małym wirnikiem i niską bezwładnością. A to w bezpośredni sposób przekłada się na szybszą reakcję na wciśnięcie pedału gazu przez kierowcę oraz poprawę elastyczności.

Co z wibracjami silnika R3? Te są niwelowane na trzy sposoby. Po pierwsze za sprawą specjalnie zaprojektowanego układu korbowo-tłokowego. Po drugie poprzez koło zamachowe. I po trzecie dzięki poduszkom silnika. Benzyniak 1.0 EcoBoos ma pasek rozrządu smarowany olejem. W ten sposób jego trwałość została wydłużona do 240 tysięcy kilometrów, ewentualnie 10 lat. Tak oczywiście twierdzi oficjalna specyfikacja producenta. Mechanicy zalecają jednak skrócenie interwału wymiany. Szczególnie w modelach, które są eksploatowane przede wszystkim w ruchu miejskim.

Silnik 1.0 EcoBoost Ford - 97 kg i wielkość… kartki A4

Bardzo ważną cechą silnika 1.0 EcoBoost są niewielkie rozmiary i niska masa. Silnik bez problemu mieści się na kartce papieru A4, a waga… Tą inżynierom udało się utrzymać na poziomie 97 kilogramów i to pomimo zastosowania żeliwnego bloku. Czemu nie postawili na aluminium? Materiał jest dużo lżejszy. Z drugiej strony żeliwo aż o 50 proc. pozwoliło na skrócenie czasu nagrzewania się jednostki napędowej. A to sprawia, że szybciej wytwarzane są optymalne warunki do pracy i... redukowana jest ilość emitowanych do atmosfery szkodliwych związków.