Test: Skoda Kodiaq RS 2.0 Bi-TDI SCR 4x4 - rzeczywiście taka sportowa?

Oferta czeskiej marki bardzo długo była pozbawiona samochodu sportowo-rekreacyjnego. Tak, w gamie Skody funkcjonowało Yeti. Pojazd nigdy nie przedarł się jednak do szerokiej świadomości kierowców, nie był typowym SUV-em czy crossoverem i nie osiągnął sukcesu. Marka postanowiła to zmienić w roku 2016. To wtedy światło dzienne ujrzał SUV segmentu D. Recepta na Kodiaqa była prosta. Kierowcy otrzymywali 7-miejscową "terenówkę" w cenie Superba. A takie nagromadzenie korzyści musiało chwycić. W tym roku do wyścigu rynkowego dołączyła wersja RS.

Standardowa Skoda Kodiaq jest nieco… toporna. Ma dużą ilość ostrych linii i nowoczesnych kształtów, mimo wszystko nadal wygląda trochę jak mniej zgrabna wersja Superba na szczudłach. Co przeszkadza w tym aucie? Wybrzuszone czoło na tylnej klapie i azjatycka twarz ze skośnymi oczami. W przypadku RS-a zaczyna działać jednak pewna magia. Okazuje się bowiem, że cała niezgrabność… rozpływa się. Być może dzieje się tak za sprawą efektownych, 20-calowych felg aluminiowych, być może dzięki naprawdę pięknemu, czerwonemu lakierowi, a być może swoje robi znaczek wersji sportowej.

Skoda Kodiaq RS 2.0 Bi-TDI SCR 4x4 - rzuca się w oczy!

Bez względu na powód, skutek jest jeden. Kodiaq RS staje się miły dla wzroku i to nie tylko właściciela. Zwraca na siebie uwagę przechodniów, przez co kierowca dość szybko powinien zwrócić uwagę na oczy wpatrzone w czerwonego SUV-a. Kolejne zalety? Skoda wyposażyła auto w automatycznie unoszoną klapę bagażnika. Ta jest sterowana również bezdotykowo i system działa naprawdę sprawnie. Reaguje zarówno na ruch przypominający kopniaka, jak i przesunięcie stopy pod zderzakiem. Wady? Nie do końca rozumiem czemu Czesi wyposażyli w system bezdotykowego otwierania drzwi tylko przednie klamki. To głupia oszczędność.

Kierowca, który miał już styczność z samochodami Grupy Volkswagena, nie powinien być zaskoczony wyglądem konsoli centralnej Skody Kodiaq RS. Projektanci stworzyli deskę jako połączenie nowoczesności z prostotą. Niewątpliwą zaletą jest też ogromna ilość schowków. Dostępny jest głęboki schowek na rękawiczki i dodatkowy zaraz nad nim. Przegródki pojawiają się też na tunelu centralnym oraz pasażerowie mogą skorzystać z głębokich kieszeni w drzwiach. Tak właściwie jedyny mało przemyślany schowek został sparowany z ładowarką indukcyjną do telefonu. Jest płytki, a telefon należy do niego wsunąć.