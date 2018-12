Przyzwyczailiśmy się, że Skoda sięga do łacińskich zwrotów nazywając swoje modele samochodów. Tym razem jednak do określenia swojego nowego SUV-a Skoda posłużyła się gatunkiem niedźwiedzia, co z pewnością ma podkreślić charakter nowego modelu. Kodiaq to rasa masywnego niedźwiedzia, zamieszkującego południowe wybrzeża Alaski.

Nie sposób zapomnieć, że Skoda najmodniejszy okres SUV-ów sromotnie przespała. Cieszy jednak, że wybudzona niczym niedźwiedź z zimowego snu, wkracza na rynek z nowym modelem. Co prawda aspirowała, lub raczej rozpoznawała rynek modelem Yeti, ale nie cieszył się większym zainteresowaniem. Głównie z uwagi na wysoką cenę.

Skoda Kodiaq Sportline Autor: DS

Sportline czyli co?

Testowany model posiada głęboki czerwony lakier, który producent nazwał „Velvet”. Pakiet Sportline charakteryzuje się mnóstwem czarnych dodatków (grill, obudowa lusterek, przyciemnione tylne szyby). Do tego 20-calowe antracytowe felgi, czynią z czeskiego kolosa przyjemny dla oka widok. Zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz nie zabraknie oznaczeń Sporline, żeby użytkownik zawsze pamiętał, do jakiej wersji musiał dopłacić.

Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TSI 180 KM

Tak samo jak duży niedźwiedź tak i Skoda Kodiaq jest autem ciężkim, bo waży ponad 1700 kg. Jego długość wynosi 4,7 m., czyli przeciętnie tyle co średniej długości kombi. Zaledwie 16 cm krótsza niż Skoda Superb. Prześwit wynosi 18 centymetrów, co w codziennej jeździe nawet po drogach niskiej jakości w zupełności powinno wystarczyć. Wysokość mierzy niemal 1,7 a szerokość 1,9 metra. Dzięki dość wysoko umieszczonej linii szyb, sprawie wrażenie mocno pancernej konstrukcji. Wszystkie te parametry techniczne sprawiają, że to największy model jakie oferuje Skoda. Zbudowany został na płycie podłogowej MQB a podzespoły dzieli z modelem Volkswagena CrossBlue. Najczęściej porównywany jest do swojego Volkswagenowskiego brata – Tiguana. Ta sama płyta została użyta do konstrukcji brata Kodiaq czyli Karoq.

Skoda Kodiaq Sportline Autor: DS

Skoda Kodiaq Sportline 2.0 TSI 180 KM – wnętrze

Pozycja za kierownicą jest wygodna, chociaż ustawienie idealnej pozycji za kierownicą było czasochłonne. Wygląd kierownicy pozostawia nieco do życzenia. Zabrakło materiałów lepszej jakości. Jest również dość cienka, więc trzeba się do niej przyzwyczaić. Kierownica mogłaby być wykonana nieco lepiej.

Cieszą dodatki takie jak możliwość bezprzewodowego ładowania telefonu, schowek na telefon, duże pojemniki na kubki czy regulowany podłokietnik.