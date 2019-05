Silnik 2.0 TDI CR VAG - awarie, problemy, opinie

Początek nowego millenium nie przebiegał najlepiej dla Grupy Volkswagena. Niemiecka firma, która wylansowała prawdziwą legendę - diesla 1.9 TDI, popełniła dziejową gafę. Silniki 2.0 TDI wyposażone w pompowtryskiwacze zacierały się i pękały w nich głowice. A to sprawiło, że na kierowców kupujących i auta używane, i auta nowe padł blady strach. W roku 2007 inżynierowie VAG postanowili odczarować 2-litrowego diesla. Jednostka trafiła na warsztat i przeszła przemianę, którą spokojnie dziś można nazwać rewolucją.

Silnik korzystał z 4 cylindrów ustawionych w rzędzie i 16 zaworów. Poza tym miał żeliwny blok i aluminiową głowicę, turbosprężarkę, elektronicznie sterowane turbodoładowanie ze zmienną geometrią łopatek (w topowej wersji podwójne turbo), intercooler i… wtryskiwacze typu common rail. Niemcy postawili na piezoelektryczne urządzenia produkowane przez Boscha. A to jeden z ważniejszych kroków, bowiem oznaczał że Grupa Volkswagena wreszcie poddała się w forsowaniu na siłę pompowtryskiwaczy.

Nowy układ wtryskowy przyniósł szereg korzyści. W pierwszej kolejności wyciszył jednostkę. Ta stała się kulturalna i na wolnych obrotach, i podczas dynamicznej jazdy. Technologia common rail poprawiła również osiągi samochodów, a do tego obniżyła spalanie. Silnik 2.0 TDI CR pochodzący z rodziny EA 189 zadebiutował w roku 2007 z wersją o mocy 140 koni mechanicznych. Początkowo trafiał pod maski modeli Audi. Z czasem rozszedł się po całej gamie Grupy Volkswagena.

Ilość wariantów mocy sprawiła, że 2-litrowy diesel stał się produktem globalnym, który napędzał szeroką paletę pojazdów z segmentów od C do crossover. W ofercie znajdowały się wersje generujące 110, 120, 136, 140, 143, 150, 170, 177, 179, 184, 190 i 240 koni mechanicznych. Jednostka 2.0 TDI CR EA 189 występowała również pod szeregiem oznaczeń: CAGA, CAGC, CAHA, CBEA, CBAB, CFFB, CFFD, CBBB, CBDB, CBDC, CEGA, CFGB, CFCA, CFJB, CJAA i CLJA.

Silnik 2.0 TDI CR - lista modeli VAG:

Audi: A3, A4, A6, TT

Volkswagen: Golf, Passat, Tiguan, Touran, Transporter

Seat: Leon, Altea, Toledo, Exeo

Skoda: Octavia, Superb, Yeti

Silnik 2.0 TDI CR VAG - awarie nie są... zbyt częste

W roku 2015 doszło do kolejnej zmiany generacyjnej. Silnik 2.0 TDI CR został zmodernizowany. Na fali technologicznej aktualizacji zaczął otrzymywać np. konwerter katalityczny. Filtr SCR jest o tyle ciekawym wynalazkiem, że minimalizuje praktycznie do zera ilość emitowanych do atmosfery tlenków azotu i robi to stosunkowo niskim dla kierowcy kosztem. System jest bowiem praktycznie bezobsługowy - wystarczy pamiętać o dolewaniu płynu AdBlue w określonym przez producenta interwale przeglądowym.