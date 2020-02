Mitsubishi ASX po kolejnym liftingu stał się bardziej dojrzały. Kompaktowych rozmiarów nadwozie zostało przebrane srebrnymi zębami na grillu, mniejszymi i bardziej kusymi lampami oraz kwadratowym i wyrazistym zarysem tylnego zderzaka. I choć auto jest dedykowane głównie do wypraw… miejskich, teraz na poziomie designerskim ma dużo więcej wspólnego z terenowymi prekursorami produkowanymi przez japońską markę. Fajnie, że już w standardzie ASX ma LED-owe lampy z przodu. To ważna innowacja. Szkoda jednak, że elektrycznie składane lusterka tak głośno pracują podczas składania po zablokowaniu zamków.

Mitsubishi ASX z dobrą jakością wykończenia kabiny

Kabina pasażerska Mitsubishi ASX-a z całą pewnością nie była projektowana przez włoskich designerów. Okazuje się nieco toporna i dużo bardziej przypomina wnętrze terenówki niż miejskiego crossovera. Jakość materiałów? Tapicerki nie są przyjemne w dotyku, a na konsoli nie brakuje twardych plastików. Z drugiej strony całość jest naprawdę dobrze złożona. W efekcie podczas jazdy testowej nie słyszałem żadnych trzasków - i to pewnie nie zmieni się przez kilka pierwszych lat eksploatacji. Całe szczęście ASX-a polega na tym, że twarde plastiki i mało porywająca stylizacja w zasadzie wyczerpują listę wad kabiny pasażerskiej…

Test: Mitsubishi ASX Intense Plus 2.0 MIVEC 2WD CVT - „terenowy” do miasta Autor: Kuba Brzeziński

W pierwszej kolejności kierowca i pasażerowie zwrócą uwagę na naprawdę dużą ilość przestrzeni we wnętrzu. Cztery dorosłe osoby bez żadnego problemu zajmą tu wygodną pozycję. To jednak nie koniec, bo bagażnik też jest spory. Ma przeszło 400 litrów pojemności, które może być jednak trudno wykorzystać w pełni - a wszystko za sprawą mało foremnego kształtu i np. wystających nadkoli. Konsola? Ta jest naprawdę zmyślnie zaprojektowana. Japończycy pamiętali o zasadach ergonomii - no może poza dwoma przypadkami. Pierwszy dotyczy przycisku sterowania komputera pokładowego, który został ukryty za kierownicą.

Mitsubishi ASX Intense Plus - ładny obraz kamery cofania

Drugie z delikatnych niedopatrzeń odnosi się do łopatek pozwalających na manualną zmianę biegów. Te nie kręcą się razem z kierownicą, co w zasadniczy sposób utrudnia np. redukcję przełożenia przed wejściem w zakręt. Mitsubishi ASX Intense Plus 2.0 MIVEC 2WD CVT został wyposażony w naprawdę dobry system audio. Być może jakość dźwięku nie jest jeszcze audiofilska. Mimo wszystko w aucie tej klasy może zrobić wrażenie. Na uwagę zasługuje też kamera cofania - jakość jej obrazu jest naprawdę wysoka. Dzięki temu w dzień kierowca może się cieszyć soczystym obrazem, a w nocy widzi coś więcej niż tylko czarną plamę.