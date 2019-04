Mitsubishi Pajero znika z rynku! Koniec po blisko 40 latach!

Mitsubishi Pajero zostało po raz pierwszy pokazane światu w październiku roku 1981 podczas salonu samochodowego w Tokio. Być może pierwsza generacja auta miała pudełkowatą karoserię i spartańskie wnętrze. Jednak nie design miał zadecydować o sukcesie auta. O jego charakterze miały świadczyć przede wszystkim możliwości terenowe. A te okazywały się jednymi z lepszych w klasie! Pajero bardzo szybko skradło serca kierowców na całym świecie. Sprzedaż auta rosła, aby już pod koniec lat osiemdziesiątych przekroczyć 100 tysięcy sztuk rocznie.

Historia rynkowego sukcesu Pajero trwała w sumie 38 lat. Cztery dekady oznaczały dla japońskiej terenówki cztery generacje, z których ostatnia zadebiutowała w roku 2006. 13 lat to szmat czasu na rynku motoryzacyjnym. Japończycy musieli zatem podjąć decyzję dotyczącą przyszłości modelu. Jako że nie chcieli inwestować w opracowanie kolejnej generacji, podjęli trudną decyzję o zakończeniu produkcji. Czemu plan opracowania następcy został porzucony? Zadecydowały o tym przede wszystkim nowe normy emisji spalin.

Koniec Mitsubishi Pajero - terenówkę zabiły normy emisji spalin

Mitsubishi technologicznie nie jest w stanie zmusić Pajero do ograniczenia ilości szkodliwych związków wydobywających się z rury wydechowej. W perspektywie potężny kar związanych z przekroczeniem norm inwestycja w nowy model nie ma zatem żadnego sensu. Co z elektryfikacją? Ta mogłaby dać szansę legendzie na powrót. W chwili obecnej Mitsubishi nie dysponuje jednak rozwiązaniami i układami napędowymi, które mogłyby zostać wykorzystane do napędzania Pajero. Co ciekawe, terenówka podzieliła dziś niedawny los innej legendy - modelu Lancer wraz ze sportową odmianą Evo.

Obecnie oficjalnie zakończyła się produkcja Mitsubishi Pajero przeznaczonego na rynek Europejski. Modele dedykowane pozostałym rynkom będą montowane do sierpnia 2019 roku. To jednak nie oznacza, że klienci na Starym Kontynencie nie mogą już kupić auta. W salonach pozostały bowiem ostatnie egzemplarze skonfigurowane w wersji specjalnej Final Edition.