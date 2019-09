Top 10: Silniki wolnossące w nowych samochodach. Tak nadal można je spotkać!

Hyundai Tucson - 1.6 GDI 132 KM

Hyundai Tucson to świetne auto rodzinne. Mieści cztery dorosłe osoby i oferuje przeszło 500-litrowy bagażnik. Bliźniak Kii Sportage choć funkcjonuje w modnym ostatnio segmencie samochodów ze zwiększonym prześwitem, pamięta też o klasyce. Właśnie dlatego model bazowy jest wyposażany w wolnossący silnik 1.6 GDI. Oczywiście konstrukcja nie jest przesadnie prosta - została w końcu wyposażona w bezpośredni wtrysk paliwa. Moc? Ta sięga 132 koni mechanicznych. Być może brzmi ona rozsądnie, jednak głównie na papierze. Tucson jest dość ciężki, silnik nie oferuje zatem imponujących osiągów.

Fiat 500 - 1.2 8v 69 KM

Fiat 500 drugiej generacji jest ważny dla Włochów z uwagi na wielomilionowy wolumen produkcji. Z polskiego punktu widzenia jego znaczenie jest o tyle duży, że to właśnie nad Wisłą jest realizowana jego produkcja. Urodziwy hatchback w wersji bazowej jest wyposażany w wolnossący silnik benzynowy 1.2 litra. To prawdziwy fenomen! Jednostka jest produkowana do dziś, choć jej konstrukcja pamięta jeszcze czasy świetności modelu… Uno. Motor ma 4-cylindrową głowicę i tylko 8 zaworów. Do tego oferuje symboliczną moc na poziomie 69 koni mechanicznych. Podczas jego eksploatacji obowiązuje stara zasada - nie zmieniamy biegu dopóki wskazówka obrotomierza nie zabrnie pod czerwone pole.

Kia Ceed - 1.4 MPi 100 KM

W roku 2018 Koreańczycy zaprezentowali już trzecią generację Kii Ceed. Hatchback segmentu C otrzymał świeżą stylistykę i dużo nowocześniej wyglądające wnętrze. Podczas tworzenia europejskiej gamy firma nie chciała jednak zrywać z prostotą technologiczną. Stąd na samym dole cennika pojawił się wolnossący benzyniak. Silnik ma rozsądną pojemność na poziomie 1.4 litra i 100 koni mechanicznych. I choć nie czyni z Ceeda demona prędkości, ma szereg innych zalet. Po pierwszej jest trwały. Po drugie daje możliwość montażu instalacji LPG. A to z polskiego punktu widzenia potężna zaleta!

Mazda 6 - 2.0 Skyactiv-G 145 lub 165 KM