Samochody ze zwiększonym prześwitem i napędem na cztery koła odgrywają potężną rolę w gamie Mitsubishi. Powód? Po pierwsze decyduje o tym fakt, że marka nie tyle ma zamiar specjalizować się w ich produkcji, co już specjalizuje. Japończycy wykasowali z oferty niemalże wszystkie inne modele - chociażby takie jak Lancer. Po drugie Mitsubishi sprzedaje naprawdę dużo SUV-ów w Europie. Stanowią one aż 78 proc. wszystkich zbywanych pojazdów. Przy czym ASX stanowi na Starym Kontynencie od roku 2010 zapewnił aż 27 proc. wolumenu sprzedaży.

Zmianę w gamie ASX-a można zauważyć już gołym okiem. Oczywiście to nie jest rewolucja. Lifting jest jednak dość znaczący. W pierwszej kolejności inżynierowie zmodernizowali pas przedni. W miejscu dużych reflektorów pojawiły się wąskie światła LED-owe. Innym punktem charakterystycznym są srebrne listwy w kształcie położonych na boku liter U oraz architektura wzorowana dość mocno na linii zaprezentowanej m.in. w Eclipse Cross. Co z tyłem? Tam pojawiły się przeprojektowane lampy. Wnętrze? W kabinie pasażerskiej nowością jest zintegrowanie z system multimedialnym aplikacji obsługującej Androida i Apple iOS.

Nowe Mitsubishi ASX już w Polsce! Co się zmieniło? Autor: Kuba Brzeziński

Nowy silnik w Mitsubishi ASX - większa moc, wyższa pojemność

Do tej pory Mitsubishi ASX czerpało napęd z 1.6-litrowego silnika benzynowego. I to w tej kwestii lifting jest najbardziej znaczący. Czemu? Japończycy wykasowali poprzedni motor. W jego miejscu zaoferowali kierowcom nową jednostkę wolnossącą o pojemności 1998 cm3. Moc? Ta sięga 150 koni mechanicznych. To oznacza wzrost w stosunku do poprzednika o 33 konie mechaniczne. Moment obrotowy? 195 Nm. W sytuacji, w której ASX jest sparowany z napędem na przednie koła i manualną skrzynią biegów, osiąga pierwszą setkę w 10,2 sekundy. Prędkość maksymalna sięga 190 km/h, podczas gdy średnie spalanie wynosi 6,6 litra benzyny.

A to nie koniec, bo po przerwie do oferty Mitsubishi ASX powraca… napęd na cztery koła. Stały układ daje kierowcy do wyboru trzy tryby pracy. W przypadku ustawienia 2WD moc trafia wyłącznie na przednie koła. Opcja 4WD AUTO oznacza, że rozdział mocy między przednią a tylną osią będzie się zmieniał. W dobrych warunkach drogowych wyniesie 98:2 proc. W złych warunkach będzie dzielony w stosunku 50:50. Ostatnim trybem jest 4WD LOCK. Przy wyborze tej opcji około 1,5 razy więcej momentu napędowego trafia na koła tylne, niż w trybie 4WD AUTO.