Od czego zacząć opisywać wrażenia dotyczące T-Crossa? Może od początku, czyli nadwozia. A w tej kwestii Volkswagen nie ma akurat zbyt wielu asów w rękawie. Nadwozie jest bardzo kwadratowe i składa się w zasadzie wyłącznie z prostych linii. Tak, inżynierowie uzyskali w ten sposób bardziej foremną kabinę pasażerską i bagażnik - zaskakująco duże jak na tak małe auto. Z drugiej strony w segmencie lifestylowych crossoverów przydałaby się porcja finezji. Jak Niemcy uatrakcyjnili nadwozie? To zadanie zostało przypisane rzucającym się w oczy kolorom - w wersji testowej pomarańcz nadwozia oraz lakierowane felgi połyskujące w słońcu.

Volkswagen T-Cross Life - drugie imię to… przestrzeń!

Po otwarciu drzwi Volkswagena T-Crossa Life kierowca zobaczy kabinę, która przede wszystkim jest dość przestronna - czteroosobowa rodzina spokojnie zmieści się w tym wnętrzu. To udało się uzyskać za sprawą wysoko zarysowanej linii dachu, wysoko ustawionym fotelom i maksymalnie rozciągniętemu rozstawowi osi. Bardzo dobrze wypada też wielkość przedziału załadunkowego. Bagażnik T-Crossa mieści 385 litrów. Gdy kierowca przesunie tylną kanapę, a do tego wykorzysta potencjał dwupoziomowej podłogi, pojemność wzrośnie nawet do 455 litrów. W ogólnym rozrachunku T-Cross jest naprawdę zmyślny. W kabinie pasażerskiej pojawia się spora ilość schowków, a rozwiązania zastosowane przez stylistów są naprawdę przemyślane.

Test: Volkswagen T-Cross Life 1.0 TSI 115 KM - prosty, ale bardzo funkcjonalny! Autor: Kuba Brzeziński

Fotele zamontowane przez Volkswagena są wygodne i choć płaskie, dobrze trzymają ciała pasażerów w zakręcie. Na plus warto zapisać też konsolę, która jest rozświetlona pomarańczową wstawką oraz sporej wielkości ekran systemu multimedialnego. Wady kabiny pasażerskiej? Plastiki pojawiające się na konsoli centralnej są dobrze spasowane, ale twarde. Tak, rozumiem że takie są wymogi segmentu miejskich crossoverów. Z drugiej strony fajnie by było, gdyby Niemcy mimo wszystko uzupełnili deskę choć odrobiną miękkiego wykończenia.

Volkswagen T-Cross Life - tylko 3 cylindry i aż 115 koni

Niewątpliwą zaletą Volkswagena T-Cross w wersji testowej był układ napędowy. 115-konna jednostka ani mocno nie hałasuje 3 cylindrami, ani w zasadzie nie ma większych braków mocy. Crossover jest dynamiczny w trasie, a do tego ma wyjątkowo długie biegi. Przekładnia została zestopniowana w taki sposób, że na drugim przełożeniu spokojnie można jechać z prędkością 50 km/h i silnik nadmiernie nie wyje. Jednostka zamontowana pod maską T-Crossa jest oszczędna. Średnie spalanie wynosi 7 litrów benzyny - to dobry wynik. Zasięg na jednym tankowaniu podczas testu sięgał mniej więcej 670 kilometrów.