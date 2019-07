Francuzi z uniesioną głową wkroczyli do segmentu crossoverów grupy B w roku 2013. I trzeba przyznać, że wykonali kawał dobrej roboty - szczególnie w kwestii stylistyki. Nadwozie auta jest muskularne, a jednocześnie sympatyczne, kompaktowe, ale sprawia wrażenie mocno przestronnego. Co może się podobać? Testowy Renault Captur TCe 130 FAP miał świetnie wyglądające światła do jazdy dziennej przypominające zęby, charakterystyczne światła i jeszcze bardziej charakterystyczny grill.

Renault Captur TCe 130 FAP - efektowne malowanie dodaje uroku

Dobrze wygląda też linia boczna. Plastikowa wstawka w dolnej części drzwi nadaje off-roadowego charakteru, przetłoczenie pojawiające się w okolicy tylnego nadkola poprawia muskulaturę karoserii, a 17-calowe obręcze optycznie podwyższają nadwozie. Skutek? Renault Captur rzuca się w oczy w ruchu miejskim. Ludzie chętnie na niego patrzą i chętnie pytają o to auto. To jednak wyłącznie po części zasługa wrodzonej urody nadwozia. W dużej mierze to też zasługa efektownej dwukolorowej tonacji z charakterystyczną, czerwoną barwą.

Pierwszym elementem, który zwraca na siebie uwagę po zajęciu miejsca w testowym Renault Captur TCe 130 FAP, jest ciekawa, czarno-czerwona tapicerka. Ta powstała z połączenia ekologicznej skóry i alkantary. Na plus zapisuje się też kierownica. Jest gruba, została obita miłą w dotyku skórą, a do tego za sprawą dobrze zaprojektowanego profilowania, świetnie leży w dłoniach. Fajne są gumki, które trzymają kubek z kawą w płytkim uchwycie oraz zaskakująco szybko pracuje też ekran. Tak, grafika jest raczej słaba, z drugiej strony system multimedialny działa dość szybko i w zasadzie nie wiesza się.

Test: Renault Captur TCe 130 FAP Red Edition - pewny siebie Francuz Autor: Kuba Brzeziński

Kilka dobrych słów jeszcze nie oznacza jednak, że kabina Renault Captura jest idealna. Szczególnie że wad jej nie brakuje. Plastiki użyte do wykończenia deski rozdzielczej są naprawdę twarde, wyświetlacz monochromatyczny pokazujący prędkość wygląda archaicznie, a komputer pokładowy ma mały ekran i jest stłoczony na samej górze tablicy zegarów. Uwagę zwraca też podłokietnik. Sprawia wrażenie mało solidnego i został przymocowany do fotela. To niby nic złego. W ten jednak sposób ogranicza dostęp do pokrętła regulującego kąt pochylenia oparcia - żeby wyregulować fotel, trzeba się do niego dostać od strony tylnej kanapy.

Renault Captur TCe 130 FAP - temperatura z… nawigacji

Schowek na rękawiczki jest duży i głęboki. Żeby go jednak otworzyć, trzeba najpierw nacisnąć przycisk, a potem pociągnąć szufladę do siebie. To mało praktyczne szczególnie, gdy chce się do niego dostać kierowca. Wątpliwości mam też do dachu panoramicznego. Wpuszcza do kabiny dodatkowe światło. Z drugiej strony mimo iż Renault oczekuje za niego dopłaty wynoszącej 2500 złotych, kierowca nie może liczyć ani na jego uchylanie, ani nawet elektrycznie sterowaną roletkę. Ostatnia wada dotyczy systemu multimedialnego. Ten wskazuje temperaturę… pobraną z systemu nawigacyjnego Tom Tom.