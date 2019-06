Silnik 0.9 TCe Renault - awarie, problemy, opinie

Rok 2012 był niezwykle kluczowy w gamie Renault. I to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zadebiutowała czwarta generacja francuskiego hitu sprzedaży - modelu Clio. Po drugie wraz z hatchbackiem w sprzedaży pojawił się nowy motor. Chodzi o silnik 0.9 TCe. Jednostka występuje pod oznaczeniem H4Bt i ma 898 cm3 pojemności. Dysponuje tylko 3 cylindrami, ale z drugiej strony za sprawą turbosprężarki rozwija 90 koni mechanicznych. Moment obrotowy silnika został określony przez Francuzów na 135 Nm.

Silnik 0.9 TCe nie jest samodzielną pracą inżynierów Renault. Jednostka powstała we współpracy z twórcami Nissana. Motor został wyposażony w aluminiową głowicę i blok, 4 zawory na cylinder i miskę olejową o pojemności 4,1 litra. Napęd rozrządu jest realizowany za pomocą trwałego łańcucha, dodatkowo w konstrukcji pojawia się system zmiennych faz rozrządu. Co ile Francuzi zalecają zmianę oleju w silniku? Co 30 tysięcy kilometrów lub dwa lata. Interwał ten jest jednak zbyt długi i dla dobra jednostki warto go skrócić nawet o połowę.

Silnik 0.9 TCe Renault a LPG - nadaje się?

Opis technologiczny małolitrażowego silnika z Francji już brzmi dobrze, a najlepsze zostało na koniec. Bo motor H4Bt nie posiada… bezpośredniego wtrysku paliwa. Zastosowanie wtrysku wielopunktowego sprawia, że spada stopień skomplikowania konstrukcji i nasycenia jej zaawansowanymi mechanizmami. Do tego np. istnieje możliwość doposażenia jednostki w układ zasilania LPG. Za sprawą gazu drastycznie spadają koszty eksploatacji. Polscy importerzy doskonale o tym wiedzą. Właśnie dlatego w jednostce 0.9 TCe oferowali możliwość fabrycznej instalacji LPG.

Silnik 0.9 TCe Renault praktycznie z miejsca zaczął ekspansję w gamie modelowej. Pomijając Clio IV był oferowany również w Capturze czy Twingo, a do tego Nissanie Micra, Dacii Sandero, Dacii Logan i Smarcie ForTwo. Nie bez przyczyny motor napędzał głównie samochody segmentu A i B. To pod kątem ich potrzeb został bowiem skrojony. Inżynierowie budując nowego benzyniaka skupiali się na charakterystyce użytkowania niewielkich pojazdów, które będą eksploatowane przede wszystkim w ruchu miejskim. A to oznacza rozsądną dynamikę, a do tego oszczędność i… ekologię.

Silnik 0.9 TCe Renault - przykładowe dane techniczne:

Renult Captur: 13,5 s., 171 km/h, 5,1 śr.

Dacia Sandero: 11,1 s., 175 km/h, 5,2 śr.

Smart ForTwo: 10,7 s., 155 km/h, 4,2 śr.

Silnik 0.9 TCe Renault funkcjonuje na rynku od dobrych kilku lat. Pierwsze wyprodukowane egzemplarze pojazdów mają już zatem przebiegi oscylujące w granicy 300 tysięcy kilometrów. To dystans, który stanowi wystarczającą próbę dla nowoczesnego motoru. Jak francuski benzyniak ją przeszedł? Imponująco dobrze! Opinie użytkowników wskazują przede wszystkim na jeden problem. I ten też nie dotyczy samego silnika, a jego osprzętu - konkretnie skrzyni biegów. Manualna przekładnia jest mało precyzyjna i ma problemy z trwałością łożysk.