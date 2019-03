Używane: Renault Clio IV (2012 - 2019) - opinie i typowe usterki

Początek drugiej dekady XXI wieku był czasem, w którym Francuzi stylistycznie wychodzili z ostrych kształtów i zaczęli stawiać na obłości. Nie ma się zatem co dziwić, że zaprezentowane podczas paryskich targów motoryzacyjnych w roku 2012 Clio czwartej generacji postawiło na powabność linii. Przedstawiciele Renault mówili o zgrabności i ponętnych kształtach. Kierowcy początkowo wydawali się jednak mało przekonani. Ich wątpliwości budziła mało wyrazista forma, dość dziwaczny w segmencie B kształt i wysoko zarysowana linia okien.

Używane: Renault Clio IV - europejski hit sprzedaży

Z czasem Renault Clio IV opatrzyło się na europejskich ulicach. Samochód nie tyle jednak wtopił się w tłum, co po prostu zaczął się podobać. A to spotęgowało jego rynkowy sukces. Na Starym Kontynencie każdego roku salony sprzedaży opuszczało od 250 do nawet blisko 330 tysięcy sztuk tych hatchbacków. Francuzi mogli być zatem dumni ze swojego auta! W połowie roku 2016 Clio przeszło delikatny lifting. Modernizacja przede wszystkim skupiła się na pasie przednim. W jej ramach zmienił się kształt grilla, a światła do jazdy dziennej zostały wyrzucone spod klosza reflektorów i trafiły w dolną część zderzaka.

Używane Renault Clio IV jest dostępne w dwóch wersjach nadwoziowych. Auto było konfigurowane jako 5-drzwiowy hatchback i kombi. W pierwszym wariancie przestrzeń załadunkowa ma pojemność od 300 do 1146 litrów, w drugim od 443 do 1380 litrów. Całkiem przestronny jak na segment B bagażnik jest sparowany z przyzwoicie przestronną kabiną. Poza tym wnętrze jest ergonomiczne i ładnie zaprojektowane. Większość modeli używanych jest wyposażonych w dotykowy ekran z systemem multimedialnym, a każdy ma czytelne zegary z elektronicznym prędkościomierzem.

Wady? Głównym ograniczenie kabiny pasażerskiej używanego Renault Clio IV jest słaba jakość. Tak, mówimy o tanim samochodzie miejskim. Z drugiej strony konkurencja potrafi postawić na mniej twarde i dużo lepiej spasowane plastiki. A to nie koniec. Tapicerki już po pokonaniu 100 tysięcy kilometrów noszą mocne ślady użytkowania, a błyszczące elementy wykończeniowe np. na kierowcy szybko rysują się. Podczas jazdy za kierownicą Clio czuć oszczędności, których Francuzi nie mieli nawet zamiaru tuszować. To pozostawia pewien niesmak.

Używane: Renault Clio IV - 1.2 16v to bezawaryjna konstrukcja

Cennik Renault Clio IV otwierał wolnossący silnik 1.2 lita. 4-cylindry i 16-zaworowa głowica gwarantują moc 75 koni mechanicznych. Benzyniak nie oferuje dobrych osiągów i nie jest mocno oszczędny. Z drugiej strony podczas miejskiej eksploatacji okazuje się wystarczający dynamiczny, a do tego można go przerobić na zasilanie gazem i jest praktycznie bezawaryjny. W roku 2018 jego miejsce w ofercie zajął 75-konny wariant silnika 0.9 TCe (wcześniej dostępny był wyłącznie 90-konny). Doładowana jednostka ma 3 cylindry, jednak charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Do tego w mieście potrafi spalić poniżej 6 litrów benzyny, ma rozrząd napędzany trwałym łańcuchem i jeżeli już boryka się z awariami, te na ogół dotyczą one drobnych wycieków płynu chłodzącego.