Test: Fiat 500X Cross FireFly Turbo 1.0 - urok z pewnością ma…

Do Fiata 500X wcale nie trzeba wsiadać, żeby poznać jego największa zaletę. Crossover wygląda jak młoda Sophia Loren! Tak, ma policzki jak chomik podczas jedzenia. I być może egzemplarz testowy dostałem bez dwóch dekielków na felgach. Z drugiej strony ma urokliwe spojrzenie, cudownie gustowne światła do jazdy dziennej oraz całkiem sportowe przetłoczenia na masce i dachu. 500X jest trochę nowoczesny - ma w końcu LED-owe światła, a trochę retro. I o jego głównej sile świadczy chyba to właśnie wyważenie.

Kolejną sporą zaletą Fiata jest silnik FireFly Turbo 1.0. Włosi zastosowali 3-cylindrową jednostkę o pojemności 999 cm3. To nie brzmi najlepiej? To prawda! Ale w praktyce sprawdza się idealnie. Tak, jednostka szarpie na zimnym i trzęsie na wolnych obrotach. 120 koni mechanicznych i 190 Nm momentu obrotowego radzą sobie jednak z masa Fiata i dobrze go rozpędzają zarówno ze startu, jak i podczas wyprzedania w trasie. Przyspieszenie do pierwszej setki trwa według Włochów 10,9 sekundy. A to dobry wynik. Prędkość maksymalna sięga 188 km/h.

Fiat 500X Cross FireFly Turbo 1.0 - 7,5 litra benzyny to dobry wynik

Bardzo przyzwoicie silnik FireFly Turbo 1.0 wypada też pod względem hałasu pracy i spalania. Podczas jazdy z prędkością 110 - 120 km/h na drodze szybkiego ruchu jednostka napędowa zaledwie delikatnie powarkuje. 3 cylindry można usłyszeć przede wszystkim wtedy, gdy kierowca postanowi dynamiczniej ruszyć spod świateł. Co z apetytem? Podczas testu benzyniak spalił w cyklu mieszanym 7,5 litra paliwa. Wynik jest daleki od 6 litrów deklarowanych przez Fiata, mimo wszystko z uwagi na gabaryty pojazdu, należy uznać go za bardzo przyzwoity i akceptowalny.

Test: Fiat 500X Cross FireFly Turbo 1.0 - linia boczna Autor: Kuba Brzeziński

Pięćsetka na sterydach ma też ładnie wyglądającą kabinę. Fotele prezentują się trochę jak siedziska zapożyczone wprost z salonu w klasycznej, brytyjskiej rezydencji, klamki przywodzą na myśl klimat retro i stare, amerykańskie lodówki, a deska rozdzielcza jest po prostu sympatyczna. Spodobała mi się jeszcze jedna rzecz - zasięg w komputerze pokładowym jest podawany z dokładnością do kilometra! Niestety wnętrzu nie brakuje też wad. Przykład? Pedały są tak wąsko rozstawione, że momentami kierowca może się poczuć zupełnie jakby prowadził… Malucha. To jednak nie koniec cech wspólnych z polskim hitem sprzedaży. Ostatni raz to właśnie w Fiacie 126p widziałem tak niskiej jakości dermę na fotelach i boczkach drzwi.