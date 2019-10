Test: Toyota Corolla TS Executive 2.0 Hybrid Dynamic Force 180 KM

Z punktu widzenia kierowcy potężną zaletą testowej Toyoty Corolli TS Kombi Executive 2.0 Hybrid Dynamic Force są fotele. Siedziska są tak ładne, że wyglądają jakby zostały zapożyczone ze sportowego Lexusa! A to nie koniec, bo okazują się też wybitnie wygodne - kręgosłup nie męczy się nawet podczas dalszych wyjazdów. Dobrze zaprojektowane wzmocnienia boczne ściśle otaczają ciało kierowcy i pasażera. Poza tym siedzisko można ustawić bardzo nisko. A to prowadzi do jeszcze jednego wniosku. Nowa Corolla to hatchback wykonany raczej w starym stylu. Co to oznacza? W aucie nie siedzi się jak w minivanie, a do tego konsola centralna dosłownie otacza pasażerów pierwszego rzędu foteli.

Toyota Corolla TS Kombi Executive

Twórcy nowej Corolli pomyśleli jednak nie tyko o wysmakowanym wnętrzu, ale i dobrze wyglądającym nadwoziu. Toyota już jakiś czas temu przestała być nudnym samochodem. Teraz jest dynamiczna, nowoczesna, a momentami nawet ostra! Co ciekawe, to jeden z nielicznych modeli, które dużo lepiej prezentują się jako kombi, a nie hatchback. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to pracuje dość cicho - dużo ciszej niż np. w nowym RAV4. A to nie koniec, bo resorowanie zostało zestrojone w taki sposób, że okazuje się ani miękkie, ani twarde. To dobre wyważenie na polskie drogi, które pozwala na zachowanie komfortu i dobrej trakcji.

Test: Toyota Corolla TS Kombi Executive 2.0 Hybrid Dynamic Force 180 KM Autor: Kuba Brzeziński

Podczas jazdy kierowca odkryje jeszcze jedną zaletę Toyoty Corolli TS Kombi Executive 2.0 Hybrid Dynamic Force. Ten samochód jest niezwykle intuicyjny i ergonomiczny. Kierowca nie musi długo zastanawiać się nad jego obsługą. Co więcej, nie brakuje też elementów oldskulowych. Przykład? Choć przebieg jest pokazywany na elektronicznym ekranie, jego kasowanie odbywa się za pomocą klasycznego przycisku pojawiającego się obok zegarów. O wygodzie eksploatacji Corolli świadczy jeszcze jeden fakt. Tak, auto jest pełne inteligentnych systemów wspomagających. Te działają jednak w tle i mało inwazyjnie. Włączają się dopiero wtedy, gdy realnie pojawia się taka potrzeba. W ten sposób wspierają kierowcę, a nie denerwują go.

Toyota Corolla 2.0 Hybrid Dynamic Force

W testowej Toyocie Corolli Hybrid Dynamic Force zastosowana jest nowa jednostka napędowa. Japończycy połączyli w niej potencjał 2-litrowego, wolnossącego benzyniaka o mocy 152-koni mechanicznych oraz elektryka oferującego 109 koni mechanicznych. Łącznie układ napędowy jest w stanie transferować za pośrednictwem przekładni e-CVT nawet 180 koni mechanicznych. Czy przy tej mocy Japończyk jest paliwożerny? Nic z tych rzeczy! Średnie spalanie w teście sięgnęło 5,4 litra benzyny. A to jeszcze nie ostatnie słowo dalekowschodniej hybrydy. Jeżeli kierowca nauczy się jeszcze częściej korzystać z siły prądu i używać rekuperacji, realnym do osiągnięcia wynikiem jest 5 litrów.