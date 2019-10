Pierwszy z niewątpliwych plusów Mercedesa klasy B można zauważyć już na pierwszy rzut oka. To po prostu naprawdę ładne auto! Linie nadwozia są i sportowe, i eleganckie. W karoserii nie brakuje dynamicznych przetłoczeń, reflektory są skupione i nowoczesne, a do tego na grillu pojawiają się fajne elementy przypominające diamenciki. Przód choć nadaje nadwoziu dynamiki, rzeczywiście jest trochę zbyt nisko poprowadzony. W ten sposób ciężko parkować przodem przy krawężniku, bo można np. porysować dolną część zderzaka. To jednak wynika z faktu, że przednia część została praktycznie bezpośrednio przeniesiona z modelu klasy A.

Mercedes B 200 d - wloty powietrza za milion dolarów

Na plus Mercedesowi klasy B warto zapisać też świetne koło kierownicy. Oczywiście jest trochę za bardzo przeładowane przyciskami, a ich obsługa jest raczej mało intuicyjna przy pierwszym kontakcie, mimo wszystko kierownica jest gruba i świetnie leży w dłoniach. Dosłownie jak milion dolarów prezentują się wloty powietrza na konsoli centralnej. Srebrne, obrotowe kratki robią wrażenie solidnych i zdecydowanie rozjaśniają deską rozdzielczą. Świetnie prezentują się też przyciski służące do obsługi nawiewów. Ich obsługa odbywa się w kierunku góra-dół, przy czym przy każdym naciśnięciu wyraźnie klikają.

W kabinie pasażerskiej testowego Mercedesa B 200 d wyraźnie czuć przestrzeń! To auto, którym bardzo wygodnie może podróżować czteroosobowa rodzina. Szczególnie że pojemność bagażnika w ustawieniu standardowym sięga 445 litrów. Poza tym to też samochód, na który nie powinien narzekać kierowca. Bo choć układ kierowniczy rzeczywiście nie jest najbardziej precyzyjny, z drugiej strony został wyśmienicie wyizolowany. Co to oznacza? Nie ma takiej możliwości, aby przeniósł z drogi jakąkolwiek nierówność i szarpnął kołem. To poprawia poziom bezpieczeństwa.

Test: Mercedes B 200 d - ma potężną zaletę. Jeździ na kropelce! Autor: Kuba Brzeziński

Hej Mercedes, jest mi trochę zimno…

Niewątpliwą zaletą Mercedesa klasy B jest system MBUX. Auto reaguje na hasło „Hej Mercedes”. Fajnie że kierowca ma możliwość podyskutowania z pojazdem - system naprawdę jest w stanie wejść w dialog. Fajnie też że MBUX rozumie podstawowe polecenia i nie dość że je wykonuje, to jeszcze ma miły głos i nie brzmi nadmiernie elektronicznie. Wady? System czasami reaguje bez potrzeby. W końcu słyszy nie tylko polecenia, ale też wyłapuje słowo Mercedes pojawiające się np. w czasie rozmowy kierowcy z pasażerem.

Bardzo dużym plusem Mercedesa B 200 d jest silnik diesla. 2-litrowa jednostka napędowa dysponuje mocą na poziomie 200 koni mechanicznych. To wystarczająca wartość do dynamicznego przyspieszania w mieście i sprawnego wyprzedzania w trasie. Sprint do pierwszej setki trwa tylko 8,3 sekundy. Poza tym nowoczesna jednostka jest… niezwykle oszczędna. Rodzinna B klasa ważąca przeszło półtorej tony podczas testu paliła w cyklu mieszanym tylko 5,7 litra oleju napędowego. Tak, wynik jest sporo wyższy od tego, który został wpisany w specyfikację. Z drugiej strony pozwala na pokonanie na 43-litrowym zbiorniku nawet 750 kilometrów!