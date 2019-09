Mercedes GLE 350de 4MATIC - hybryda plug-in z zasięgiem 100 km!

Sercem układu napędowego Mercedesa GLE 350de 4MATIC jest 2-litrowy, 4-cylindrowy silnik diesla. Jednostka oferuje 194 konie mechaniczne mocy i 400 Nm momentu obrotowego. Ropniak jest wspierany przez agregat elektryczny. Motor zasilany energią elektryczną ma 136 koni mechanicznych mocy i 440 Nm momentu obrotowego. Połączenie dwóch agregatów sprawia, że kierowca ma do dyspozycji 235 koni mechanicznych i aż 700 Nm. Skutek? Sprint do pierwszej setki trwa tylko 6,8 sekundy. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 210 km/h.

Mercedes GLE 350de 4MATIC - doładowanie baterii już w 20 minut!

W trybie wyłącznie elektrycznym Mercedes GLE 350de 4MATIC jest w stanie jechać z prędkością dochodzącą do 160 km/h. Bateria o pojemności 31,2 kWh sprawia, że SUV może poruszać się za sprawą siły prądu na dystansie sięgającym 99 kilometrów (według badania wykonanego w ramach cyklu WLTP). Możliwość skorzystania z mocnego wspomagania ze strony silnika elektrycznego sprawia, że Mercedes może się pochwalić średnim spalaniem w cyklu mieszanym na poziomie 1,1 litra oleju napędowego. To oznacza emisję 29 gramów CO2 na każdy pokonany kilometr.

reklama reklama



Baterię Mercedesa GLE 350de 4MATIC można dość szybko doładować. Uzupełnianie zapasów energii w zakresie od 10 do 80 proc. oznacza konieczność postoju przez około 20 minut. W pół godziny akumulator da się doładować w zakresie od 10 do 100 proc. pojemności.