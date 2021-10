Zatrzymanie przed znakiem STOPu: czy jest obowiązkowe? Oczywiście. A zignorowanie tego wymogu oznacza wysoki mandat.

Znak STOP: co oznacza? I jak się zachować?

Co oznacza znak B-20 STOP? Dwie rzeczy. Po pierwsze wskazuje na obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą. Po drugie nakłada obowiązek zatrzymania pojazdu przed drogą z pierwszeństwem i upewnienia się, że wjazd na skrzyżowanie nie spowoduje niebezpieczeństwa.

Znak STOP i skrzyżowanie z ograniczoną widocznością

Może się okazać, że znak STOPu jest ustawiony przed skrzyżowaniem z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Co w tej sytuacji? Kierowca musi się upewnić, że może kontynuować jazdę. Jeżeli jednak obok niego stoi np. autobus, takiej możliwości nie ma. A to prowadzi do jednego wniosku: nie widzisz, nie jedziesz. Jazdę można rozpocząć dopiero wtedy, gdy kierowca będzie miał możliwość wzrokowej oceny sytuacji drogowej na skrzyżowaniu.

Gdzie zatrzymać się przy STOPie?

Tak naprawdę zasady są trzy. Po pierwsze pojazd należy zatrzymać przed linią zatrzymania wyznaczoną na drodze - nakreśloną za pomocą linii ciągłej. Po drugie jeżeli drogowcy nie wyznaczyli linii zatrzymania, auto należy wyhamować nie tyle przed znakiem, co w miejscu, które daje dobrą widoczność i pozwala jasno ocenić sytuację na skrzyżowaniu. Po trzecie jeżeli znak STOPu znajduje się przed torami, a drogowcy nie wyznaczyli linii zatrzymania, zatrzymać się należy przed krzyżem św. Andrzeja.

Znak STOPu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną

Znaki STOPu są też stawiane na skrzyżowaniach, na których pojawia się sygnalizacja świetlna. Co wtedy? To tak naprawdę zależy od sytuacji drogowej. Bo dopóki światła działają, kierowca może spokojnie ignorować znak STOPu - taka jest hierarchia ważności. Znak STOPu staje się wykładnią dopiero wtedy, gdy światła wyłaczą się w nocy lub z uwagi na usterkę.

Mandat za brak zatrzymania przed znakiem STOPu

Kierowca, który nie zatrzyma się przed znakiem STOPu, powinien liczyć się z mandatem. Ten wyniesie 100 zł. Dodatkowo do konta prowadzącego dopisane zostaną 2 punkty karne.