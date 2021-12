Czy straż miejska może wystawić mandat na osiedlu zamkniętym? No i tu pojawiają się pewne problemy... Zaraz o nich opowiemy.

Czy straż miejska może wystawić mandat na osiedlu zamkniętym? Tak, może!

Osiedle zamknięte kojarzy się z oazą spokoju. Bloki odgradzają się od okolicy chociażby po to, aby mieszkańcy nie mieli problemu z parkowaniem pojazdów. Niestety tyle mówi teoria. Praktyka pokazuje, że z tym akurat może być różnie. Bo zawsze trafi się złośliwy sąsiad, który postanowi utrudnić wszystkim życie lub gość, który pozostawił auto i nie ma zamiaru się do niego przyznać. Zasadnicze pytanie zatem brzmi: czy straż miejska może wystawić mandat na osiedlu zamkniętym?

Kiedy straż miejska może wlepić mandat na osiedlu zamkniętym?

Teren prywatny co do zasady nie powinien interesować spółdzielni. To w końcu problem zarządcy. Mimo wszystko stróże prawa w kilku przypadkach zareagować mogą. Dla przykładu straż miejska może wystawić mandat na osiedlu zamkniętym w sytuacji, w którym wjazd na nie oznakowany jest tablicą D-52 "Strefa ruchu" lub D-40 "Strefa zamieszkania". W pierwszym przypadku jest to możliwe głównie wtedy, gdy auto zostanie zaparkowane za znakiem B-36 "Zakaz zatrzymywania się", utrudniania ruchu pojazdów i pieszych lub utrudniania wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Czy straż miejska na osiedlu zamkniętym może odholować auto?

Kiedy straż miejska może wystawić mandat na osiedlu zamkniętym w strefie zamieszkania? Tak naprawdę... wszędzie. Bo specyfika strefy zamieszkania polega na tym, że kierowca może zaparkować samochód tylko w miejscach przeznaczonych do tego celu – tj. na oznakowanych parkingach. Wszędzie indziej należy się mandat! Czy straż miejska może odholować samochód źle zaparkowany na osiedlu zamkniętym? Przede wszystkim wtedy, gdy auto stoi za znakiem B-36 "Zakaz zatrzymywania się", a do tego pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-24 informująca o możliwości odholowania.

Ile wynosi mandat od straży miejskiej na osiedlu zamkniętym?

Mandat na osiedlu zamkniętym wystawiony przez straż miejską ma standardową wysokość. W przypadku naruszenia przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania się grzywna wyniesie 100 zł. Wykroczenie oznacza też 1 punkt karny. W sytuacji, w której kierujący zaparkuje np. mniej niż 10 metrów od pasów dla pieszych, wysokość kary wzrośnie do 300 zł. Zatrzymanie samochodu na kopercie dla niepełnosprawnych "kosztuje" już 500 zł mandatu i 5 punktów karnych.