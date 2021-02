Jak napisać odwołanie od mandatu? Podpowiadamy.

Odwołanie od mandatu: czy jest taka możliwość?

Każda osoba ukarana przez policję ma prawo nie tylko odmówić przyjęcia mandatu. Może też złożyć wniosek o uchylenie mandatu. W takim przypadku sprawa jest rozpatrywana przez sąd. Kto może złożyć odwołanie od mandatu? Nie tylko ukarany czy jego przedstawiciel ustawowy, ale też przedstawiciel służby wystawiającej mandat czy postępowanie z urzędu może wszcząć pracownik sądu.

Wniosek o uchylenie mandatu jest bezpłatny. Składający nie ponosi kosztów postępowania.

Wniosek o uchylenie mandatu: kiedy zostanie przyjęty?

Wniosek o umorzenie mandatu zostanie zaakceptowany przez sąd przede wszystkim po wystąpieniu czterech przesłanek ustawowych:

mandat wymierzono za czyn, który nie jest wykroczeniem,

gdy mandatem ukarano osobę przed ukończeniem 17 roku życia,

gdy sprawca wykroczenia działał w obronie koniecznej lub stanie wyższej konieczności,

gdy wykroczenie popełniła osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo - przy czym schorzenia te miały wpływ na działanie.

Odwołanie od mandatu może być też skuteczne wtedy, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność zapisu będącego podstawą kary z ustawą zasadniczą.

Odwołanie od mandatu: ile czasu na złożenie wniosku?

Odwołanie od mandatu można złożyć w terminie 7 dni od momentu uprawomocnienia się kary - podstawę do wyznaczenia takiego terminu daje art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Po przekroczeniu tego terminu ukarany nie będzie miał możliwości złożenia wniosku o uchylenie mandatu.

Wniosek o umorzenie mandatu można też złożyć po 7 dniu od uprawomocnienia się kary. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie jednego przypadku. Odwołanie od mandatu w takim terminie może złożyć przedstawiciel służby, która karę wystawiła.

Jak napisać odwołanie od mandatu?

Jak napisać odwołanie od mandatu? To tak naprawdę niezwykle proste, bo sam wniosek o uchylenie mandatu wygląda tak samo jak każde inne podanie. Należy określić miejscowość i datę, wskazać swoje dane wraz z numerem PESEL, serię i numer mandatu oraz zaadresować pismo do sądu - sądu rejonowego właściwego miejscu nałożenia kary. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, należy opisać okoliczności, które zdaniem poszkodowanego stanowią podstawę do odwołania od mandatu.

Jak napisać odwołanie od mandatu z fotoradaru? Wzór jest dokładnie taki sam jak w każdym innym przypadku. To standardowe podanie, w którym poza danymi identyfikacyjnymi, należy określić okoliczności sprawy i podstawę prawną wniosku o odwołanie od mandatu.

Przyjęte odwołanie od mandatu policji oznacza, że kwota kary powróci na rachunek bankowy, z którego została opłacona. Przed podjęciem decyzji sąd ma możliwość np. zarządzenia czynności sprawdzających podstawę prawną.

Odwołanie od mandatu za brak biletu: wzór?

Odwołanie od mandatu za brak biletu w MPK czy autobusach dalekobieżnych nie jest objęte tymi samymi przepisami, które dotyczą mandatów karnych. Powód? Kara w takim przypadku wynika nie z przepisów prawa, a zapisów regulaminu świadczenia usług. Odwołanie od mandatu za brak biletu rządzi się zatem innymi prawami - może obowiązywać w innych terminach i odnosić się np. do konkretnego wzoru pisma.