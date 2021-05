Liczba pasażerów w busie. Pandemiczne ograniczenia zniknęły.

Liczba pasażerów w busie została zredukowana o połowę. Teraz sytuacja wraca do normy - a wszystko za sprawą interwencji Rzecznika MŚP.

Liczba pasażerów w busie. Skąd ograniczenia?

Ograniczenia pandemiczna dotyczą nie tylko przebywania w strefie publicznej czy sklepach. Odnosiły się też m.in. do transportu. Rozporządzenie regulowało np. kwestię liczby pasażerów w busach. W pojazdach samochodowych przeznaczonych konstrukcyjne do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą mogła być zajęta tylko połowa wolnych miejsc. A to wyraźnie biło np. w małe firmy przewozowe. Co więcej, obowiązywanie zapisu zostało przedłużone. Według nowych regulacji miał obowiązywać od 15 maja do 5 czerwca 2021 roku.

Kwestię tą regulował art. 24 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861).

Liczba pasażerów w busie: Rzecznik podjął skuteczną interwencję

Poprawiająca się sytuacja pandemiczna sprawiła, że kwestię tą postanowił poruszyć Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Postulował, aby zapis dotyczący ograniczeń nie dotyczył najmniejszych przewoźników. Powód? To zdecydowanie obniżało rentowność firm i sprawiało, że pod dużym znakiem zapytania stawiała się ich przyszłość. Wniosek Rzecznika MŚP został uwzględniony. Skutkiem tego jest rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 905).

Od 15 maja 2021 r. w pojazdach samochodowych przeznaczonych do przewozu powyżej 7. osób i nie więcej niż 9. osób (łącznie z kierowcą) można przewozić tylu pasażerów, ile jest w pojeździe miejsc.