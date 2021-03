Wielkanoc 2021: zakaz przemieszczania się obowiązuje?

Rząd 25 marca 2021 roku przedstawił nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Będą one obowiązywać w okresie przedświątecznym, poświątecznym i w czasie Wielkanocy. Czy obowiązuje zakaz przemieszczania się? Na szczęście władze nie zdecydowały się na taki krok. Tak, apelują do Polaków o ograniczenie wyjazdów świątecznych i ograniczenie ilości osób zasiadających do stołu wielkanocnego, ale nie ma twardych przepisów zakazujących wyjazdów i tworzących kary za brak dostosowania się.

Wielkanoc 2021: obostrzenia dla podróżujących

I choć kierowcy mogą podróżować w święta, powinni pamiętać o obostrzeniach, które mogą utrudnić wyjazdy. Przykład? Ponownie zawieszona zostaje działalność np. hoteli. Jeżeli zatem prowadzący planuje wyjazd do rodziny, ale nie będzie mógł się u niej zatrzymać na noc, lepiej aby zrezygnował z podróży. Znalezienie noclegu może się bowiem okazać niewykonalne.

Wielkanoc 2021: mandaty dla podróżujących

Brak zakazu przemieszczania się w Wielkanoc 2021 nie oznacza, że na kierujących nie będą czekać mandaty karne. W jakim przypadku prowadzący lub jego pasażerowie mogą otrzymać karę? Głównie podczas postojów w czasie podróży. W sytuacji, w której samochód zatrzyma się na stacji benzynowej, na przydrożnym parkingu czy nawet wjedzie do podziemnego parkingu, a osoby podróżujące opuszczą jego kabinę, powinny mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i nos. W przeciwnym razie może czekać na nie mandat karny.

Mandat za brak maseczki zasłaniającej usta i nos wynosi od 20 do 500 złotych. Ostateczna kwota zależy od funkcjonariusza - przyznawana jest uznaniowo. Poza tym policjant ma prawo skierować wniosek o ukaranie do sanepidu. Za niedotrzymywanie warunków reżimu sanitarnego kara wynosi od 5 do 30 tysięcy złotych. W jej przypadku obowiązuje rygor natychmiastowej wykonalności - na opłacenie jest 7 dni.

Wielkanoc 2021: maseczka w czasie podróży

Podczas jazdy samochodem nie ma obowiązku zakładania maseczki. I nie ma znaczenia fakt czy kierowca podróżuje z rodziną, czy np. znajomymi. Maseczkę musi założyć przede wszystkim w czasie kontroli drogowej - tak, aby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne kontrolującym go funkcjonariuszom. Poza tym maseczka jest obowiązkowa w czasie jazdy taksówką, a także autobusem, pociągiem czy środkami transportu miejskiego.