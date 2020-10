Maseczka w samochodzie: obowiązek powrócił? Co z mandatami?

Kto musi mieć maseczkę w samochodzie? A kto nie?

W teorii maseczka w samochodzie stanowi obowiązek każdego kierowcy i pasażera. Na szczęście przepisy przewidują szereg zwolnień. Przykład? Maseczka w samochodzie prywatnym czy służbowym nie jest konieczna gdy:

kierowca jedzie sam,

kierowca podróżuje z osobami, z którymi mieszka w jednym gospodarstwie domowym,

autem podróżuje dziecko do 4. roku życia,

przeciwwskazania do jej używania wynikają ze stanu zdrowia, zaburzeń psychicznych lub niepełnosprawności,

mowa o kierowcy w transporcie publicznym.

Maseczka w samochodzie: mandat może być wysoki!

Przepisy przewidują wysoką karę za brak maseczki, w tym brak maseczki w samochodzie. Kierowca lub pasażer, którzy nie dostosują się do obowiązku mogą otrzymać od funkcjonariusza policji mandat opiewający na 500 złotych. Na tym jednak konsekwencje finansowe dopiero mogą się zacząć. Bo policjant ma prawo skierować wniosek do służb sanitarnych o ukaranie niesfornego kierującego lub pasażera. W takim przypadku jazda w samochodzie bez maseczki może się skończyć karą administracyjną o wartości od 5 do 30 tysięcy złotych.