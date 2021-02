Etykieta opony: maj 2021 r. ze sporą zmianą

Nowa europejska etykieta opon stanie się faktem w maju 2021 roku. Jakie nowości wprowadzi? Opisujemy je poniżej:

nowa szata graficzna - bardziej przejrzysta i czytelna,

zmniejszenie poziomów oceny - nie będzie już klas od A do G, będą klasy od A do E,

pojawią się klasy określające normę głośności,

dodane zostaną piktogramy wskazujące na dodatkowe właściwości opon zimowych,

producenci będą mieli obowiązek stosowania kodów QR do odczytu danych na urządzeniach mobilnych.

Etykieta na opony i nowe klasy oceny. Jak się zmienią?

Do tej pory podczas oceny w kwestii hamowania czy oporów toczenia na etykiecie na oponach pojawiało się 7 klas oceny - od A do G. Teraz ich liczba zostanie zawężona. Klas będzie wyłącznie 5 - od A do E. Jak dokonana zostanie zmiana? Noty A, B i C pozostaną te same, kategoria D zniknie, E zamieni się w D, podczas gdy F i G wpiszą się do nowej klasy E. Konkretnie rodzaj zmiany na nowej etykiecie opon przedstawia poniższa grafika.

Nowa etykieta opon Nowa etykieta opon: od maja 2021 r. będzie łatwiej?

Etykieta UE opon: co z emisją hałasu?

Ważny blok zmian dotknie też sfery opisującej na etykiecie UE opon emisję hałasu. Nadal pojawiać się będzie poziom głośności wyznaczony w dB. Teraz będzie on jednak uzupełniony klasami głośności: A, B i C. Do tej pory zamiast klas producenci musieli stosować znak fali dźwiękowej (jednej, dwóch lub trzech).

Etykiety na oponach: co oznaczają nowe piktogramy?

Nowa etykieta opon od maja 2021 r. będzie też zawierać dodatkowe piktogramy określające właściwości ogumienia zimowego. Pojawi się przede wszystkim symbol zimowy. Mowa o znaku 3PMSF - trzy szczyty górskie z płatkiem śniegu. Poza tym nowością będzie piktogram przyczepności na lodzie - wygląda jak szczyt górski (bez płatka śniegu).

Europejska etykieta opon - pojawi się kod QR!

Nie tylko technologia idzie do przodu, ale i... europejska etykieta opon. Właśnie dlatego nowym wymogiem od maja 2021 roku stanie się stosowanie kodu QR. Za jego sprawą klient poszukujący nowego ogumienia będzie mógł odczytać aparatem w telefonie oznaczenie ogumienia, a następnie przejrzeć jego właściwości w swoim telefonie - kod stanowi odsyłacz do strony internetowej będącej publiczną bazą danych produktu UE.

Jak czytać etykiety opon i co oznaczają poszczególne kategorie?

Nowa etykieta UE opon będzie się składać z czterech punktów. Na liście znajdują się takie elementy jak:

klasyfikacja hamowania - ocena skuteczności hamowania na mokrej nawierzchni,

klasyfikacja oporów toczenia - wskaźnik ten przekłada się na spalanie silnika,

klasyfikacja emisji hałasu - chodzi o komfort jazdy,

dodatkowe piktogramy dla opon zimowych - ocena właściwości drogowych ogumienia.

Nowa etykieta, opony, maj 2021 r.: po co ta zmiana?

Unijni włodarze projektując nową etykietę na opony mieli prosty cel. Chcieli aby kierowca wybrał paliwooszczędne ogumienie i uzyskał informacje o drodze hamowania - a wszystko dokonało się w możliwie najbardziej intuicyjny sposób.

